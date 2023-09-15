Також на зустрічі був очільник ГУР МО Кирило Буданов та інші військові командувачі. Залужний розповів, що детально ознайомив союзників з оперативною обстановкою по всьому фронту.
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На переговорах заслухали командирів та обговорили проблеми, які склалися в угрупованнях військ.
Представив наше бачення розвитку подій на передовій. Обговорили потребу української армії в снарядах, озброєнні та військовій техніці. Чекаємо на хороші новини,
– наголосив Головнокомандувач ЗСУ.
Залужний провів переговори з партнерами: дивіться відео
На переговорах із союзниками мовилося про посилення протиповітряної оборони України та про додатковий транспорт для евакуації поранених. Говорили також про пошук шляхів для ремонту техніки та відновлення боєздатності військових частин.
"Окремою темою розглянули ситуацію в Чорному морі. Вдячний партнерам за плідну роботу та підтримку в боротьбі з російським агресором", – зауважив Валерій Залужний.
Військова допомога для ЗСУ від партнерів: останні новини
- Депутати Бундестагу закликали канцлера Німеччини Олафа Шольца не вагатися та передати ЗСУ ракети Taurus. Парламентарі написали йому листа. Політики переконані, що ця зброя суттєво допоможе Україні боротися з російською агресією. Також депутати наголосили, що варто довіряти українській державі. Мовляв, немає підстав сумніватися у тому, що Київ дотримається обіцянки не використовувати німецьку зброю на території Росії.
- Українські пілоти отримали дозвіл на випробувальні польоти на шведських винищувачах Gripen. Українські захисники успішно пройшли ознайомчу підготовку. Від успіху наших пілотів залежать умови передачі цих літаків Україні.
- Пентагон створює нову команду, аби моніторити військову допомогу США для України. Усе більше республіканців закликають посилити контроль щодо використання грошей. Представники цієї групи контролюватимуть використання допомоги на місцях та перебуватимуть у Києві. Нещодавно адміністрація Джо Байдена запросила у Конгресу 24 мільярди доларів. Ці кошти хочуть спрямувати на додаткову допомогу Україні.