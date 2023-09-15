Также на встрече был глава ГУР МО Кирилл Буданов и другие военные командующие. Залужный рассказал, что подробно ознакомил союзников с оперативной обстановкой по всему фронту.

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На переговорах заслушали командиров и обсудили проблемы, которые возникли в группировках войск.

Представил наше видение развития событий на передовой. Обсудили потребность украинской армии в снарядах, вооружении и военной технике. Ждем хороших новостей,

– подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

Залужный провел переговоры с партнерами: смотрите видео

На переговорах с союзниками говорилось об усилении противовоздушной обороны Украины и дополнительном транспорте для эвакуации раненых. Говорили также о поиске путей для ремонта техники и восстановления боеспособности воинских частей.

"Отдельной темой рассмотрели ситуацию в Черном море. Благодарен партнерам за плодотворную работу и поддержку в борьбе с российским агрессором", – отметил Валерий Залужный.

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