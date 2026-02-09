Цинічна гра: як Трамп тиснутиме на Росію й Україну щодо підписання мирної угоди

США продовжують активізувати процеси щодо завершення російсько-української війни. У Вашингтоні планують, що сторонам вдасться домовитися про припинення бойових дій до початку літа. Водночас Дональд Трамп має намір тиснути і на Росію, і на Україну.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, які інструменти тиску має Вашингтон, щоб примусити Москву та Київ піти на поступки у переговорах. Він пояснив, які сили, окрім США, здатні вплинути на перебіг війни в Україні.

Які методи тиску Трампа на Україну?

Клочок зауважив, що США мають важливий механізм тиску на Україну – не надавати зброю нашій країні. Вони нібито не відмовляють у військовій підтримці, проте Трамп неодноразово наголошував, що жодних безкоштовних пакетів озброєнні не передаватиме Україні, як це було за часів Джозефа Байдена. Нині, якщо Україні хоче отримувати американську зброю, то нехай її купують для неї європейці.

Зверніть увагу! Як повідомляє Reuters, США та Україна ведуть перемовини щодо укладення мирної угоди з Росією у березні 2026 року. Також майбутню мирну угоду, імовірно, планують винести на всеукраїнський референдум і він має пройти одночасно із національними виборами у травні.

Водночас європейцям потрібно визначитись, на його думку, наскільки серйозно вони готові підтримувати Україну. Тому що, наприклад, з ухваленням 20-го пакету санкцій проти Росії вони не поспішають. Так само як і з виділенням Україні додаткового фінансування на 2026 – 2027 роки у розмірі 90 мільярдів євро.

"Тому ситуація вкрай непроста і зараз вона розвивається за тією ж стратегією, як її започаткував Байден: щоб Україна не програла, а Росія не виграла. І тривалість війни певною мірою визначає, зокрема, те, наскільки Європа буде швидко реагувати на ці виклики", – підкреслив він.

Чи реальне дотримання дедлайну?

Щодо тиску на Росію з боку Трампа, то він готовий підписати великі торговельні угоди з Москвою і скасувати американські санкції, якщо вона піде на зупинку війни в Україні.

Це дуже цинічна гра з його боку, але Трамп відстоює свій американський інтерес. І відтак він визначив чіткий дедлайн щодо мирної угоди. Якщо він не буде виконаний, зокрема з боку Європи, тоді розмова і з європейцями буде іншою щодо питання її безпек,

– зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Наскільки реальним буде дотримання цих дедлайнів, питання, за його словами, складне. Наприклад, Трамп заявляв, що зупинить війну в Україні, як тільки посів президентське крісло у січні 2025 року. Проте Путін вимагав речі, на які Україна не могла піти. Потім дедлайни з боку Трампа постійно відтерміновувалися.

Також ключовим питанням залишаються гарантії безпеки для України. Якщо Володимир Зеленський говорить з боку США вони сформовані на 100%, то європейці наразі не сформували відповідний документ,

– наголосив Валерій Клочок.

Він додав, що великою мірою перебіг війни залежатиме від Європи не менше, ніж від Сполучених Штатів.

Чи реальні дедлайни завершення війни, запропоновані США?