Померли пів мільйона людей: як США потрапили у пекло через коронавірус

Сполучені Штати давно не тримають пандемію під контролем, тому 500 тисяч померлих від COVID-19 не дивує, але шокує. А ще – показує проблеми країни та нерівність у суспільстві.

Коронавірус у США

Перший випадок нового коронавірусу стався в США 21 січня 2020 року. Більш ніж через місяць, 29 лютого, перший американець помер від цієї хвороби. Вже у травні почали скасовувати культові події: сезони у НБА, НХЛ, бейсболі та вистави на Бродвеї.

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Людей закликали залишатися вдома. Не допомогло: вже 29 травня в Америці було 100 тисяч смертей. Далі наступило деяке затишшя, тож 200 тисяч сталися лише у вересні 2020, що змусило встановлювати перші мобільні госпіталі.

Майже у кожному штаті кількість випадків лише зростала. А попереду була зима. 300 тисяч людей загинули від пандемії посередині грудня, 400 тисяч – в останній день Трампа на роботі, 19го січня 2021. А тепер смертей вже півмільйона. Це перше місце у світі з великим відривом. Далі – Бразилія зі 129 тисячами.

Поки уряд США не працював на повну потужність, коронавірус викрив нестримну нерівність в суспільстві. Бідні стали біднішими, багатші – багатшими. Кількість могил лише зросла. Для цього знадобилося менше року.

11 вересня протягом п'яти місяців

За рівнем напруги в новинах, пише видання Buzzfeed, це ніби катастрофу 11 вересня продовжують кожен день протягом п'яти місяців підряд. Або понад 2000 авіалайнерів зникають з радарів. Що таке 500 тисяч жертв? Наприклад, це більше ніж населення Маямі, Колорадо-Спрінгз чи Міннеаполісу.

Попереду лише одна цифра – загиблі від "іспанського грипу" 1918 року / Скріншот City News Montreal

Це у дев'ять разів більше, ніж у В'єтнамі, показники Другої Світової затьмарились у січні. Попереду лишилася лише Громадянська війна – найкривавіший конфлікт в історії Америки – 616 222 загиблих, ще 400 тисяч зниклих безвісти. Ще більше забрала пандемія "іспанки" у 1918-1920 роках.

Звичайно, не можна порівнювати втрати на війні та під час пандемії. Війна, як пише The Guardian, об'єднує цілу націю, хоча вбиває переважно молодь. Пандемія ж не викликала однакових страждань та турботи. Загалом не дивно, що республіканцям мало цікаві бідні та нацменшини.

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Але щоб це поширювалося і на літніх людей – які є ключовим ядром виборів Республіканської партії – ідеологічні проблеми мають бути справді потужними (наприклад в Техасі, лейтенант штату Дан Патрік вважав, що старі люди мають жертвувати собою заради рятування економіки).

Але з кожної національної трагедії можна взяти уроки. Це так зване "спотикання наддержави". Сполучені Штати, високотехнологічна та заможна держава, яка мала все для обмеження поширення смертельного вибору, в кінцевому випадку не впоралася. Коронавірус виявив лінії розлому та поглибив нерівність у суспільстві.

Хвороба непропорційно ставила під загрозу людей похилого віку, хворих, бідних та інших. Підтримка 1200 доларів прийшла надто пізно і так швидко була витрачена. Сотні тисяч американців залишилися одні оплакувати (і навіть це не змогли зробити нормально – 24) своїх рідних: матерів, дружин, чоловіків. Багатьом довелося це робити через FaceTime чи Facebook.

Америка билася місяць за місяцем, але національні лідери лише сперечалися (замість створення національної програми боротьби з пандемією). Головними лозунгами стали "локдаун" та "відкриття". Ефективної системи протидії, як у Південній Кореї та Новій Зеландії, не було – там криву не просто згладили, а розчавили.

Маска як атрибут розділення Маски для обличчя стали не лише обов'язковим атрибутом, але й предметом культурних війн по всій Америці. До листопада 2020 року Трамп заявляв, що COVID-19 сам по собі зникне магічним чином. Він не брав на себе жодної відповідальності й лише стимулював розбіжності. Його неправдиві заяви закінчилися лише коли він втратив роботу.

Три хвилі пандемії в США

І хоч як важко осягнути все, що американці втратили, цифри все ж можна проаналізувати. Вони розділяють загибель людей на три хвилі, кожна з чіткою географією.

Перша хвиля

Почалася у березні 2020 року, вдарила по Нью-Йорку та околицям, Новому Орлеану, Детройту та деяких частинах штату Джорджія.

Тоді лікарі ще не знали найкращого способу лікування людей з важкими симптомами COVID-19, лікарні мало що могли зробити, щоб зупинити цю навалу. Потік пацієнтів до інтенсивної терапії був постійним, а поряд почали ставити рефрижератори як тимчасові морги. "Ви заходите в лікарню і розумієте: вірус заражає не тільки людей, а й саму лікарню. Виштовхуючи все інше", – сказав Buzzfeed у березні один лікар з Квінсу.

Ситуація у 2020 році Сотні тисяч померлих та хворий Трамп

США, на відміну від Європи, не вдалося знизити вірусну передачу всередині країни. Натхненні Трампом, губернатори південних штатів та регіону Сонячного Поясу (від крайньої західної точки до крайньої східної точки півдня США – 24) в основному ігнорували приписи CDC та навіть команди власне Білого Дому.

Прощання з рідними у часи пандемії / Фото BBC

Друга хвиля

Найбільш ризиковані активності – такі як їжа та вживання напоїв всередині – були дозволені. Тож не дивно, що влітку новий сплеск випадків стався на півдні. Кількість смертей знову зросла, хоча й не сягала весняних вершин. До цього часу лікарі придумали нові способи лікування для важких пацієнтів. Штати були змушені переглянути свої дозволи, що дозволило тримати ситуацію під контролем хоча б частково.

Здавалося, що нація була готова терпіти барабанний дріб зі смертей – приблизно 750 щодня у вересні. Але з початком холодів прийшла найбільш смертельна хвиля. Люди все частіше збиралися у приміщенні через охолодження погоди.

Тепер під ударом була вже вся країна, захворів навіть головний скептик – Дональд Трамп з родиною (після "суперпоширення" вірусу на святкуванні з нагоди призначення Емі Комі Барретт суддею Верховного Суду у Білому Домі 2 жовтня – 24). Як зараз відомо, рівень кисню в крові президента впав до небезпечно низьких показників. Колишній президент оговтався, але почав розкручувати нову брехню – що у нього вкрали програні вибори.

Третя хвиля

Багато американців не одужали, лікарні були заповнені. Протягом майже місяця у січні та на початку лютого, середнє значення смертей щодня лише раз впало нижче 3000. А 19 січня, в останній день Трампа у Білому Домі, сягнула 400 тисяч.

Попри це, американці все ж об'єдналися, бо те, що символізує "американство", знищити неможливо: почуття громадянського обов'язку, технічний прогрес, досвід. Як сказав Мітт Ромні у 2012, 47% американців "не можна було переконати взяти на себе особисту відповідальність за своє життя".

Надія у найтемніші часи та головні уроки

Наперекір всім жахіттям, наразі кількість людей, які хворіють та помирають, стрімко падає. Не зовсім ясно, чому це сталося, але скоріш за все це комбінація власного вибору та регіональної політики. Люди бачили, що відбувається в їхніх громадах і вживали заходів для обмеження розповсюдження вірусу.

Зараз головне питання – максимально прискорити поширення вакцин. Воно почалося в грудні, але зараз просувається не настільки швидко. Розробка високоефективних вакцин за короткий час – головний успіх у часи пандемії.

Це було поєднання державних інвестицій та наукових інновацій. Головне занепокоєння – розповсюдження нових варіантів коронавірусу (вони заражають більше людей на більшій території й потенційно більш смертельні й стійкі до вакцин – 24). Якщо пощастить, США зможуть уникнути четвертої хвилі, щоб зосередитися на вивченні уроків попередніх трьох.

Проте часто церемонія була лише віртуальною / Фото AARP

Найголовніший з них такий: з самого початку пандемії було ясно, що концентрація людей похилого віку в будинках для престарілих унікально сприятлива зона для смертельних спалахів. Втім, так сталося не лише в Америці. Але даними NYT, в США ці смерті були більш ніж третиною від усіх. У 10 штатах – більш ніж половина з усіх. Змінювати ситуацію почала лише вакцинація.

Хто постраждав найбільше Так само, вірус непропорційно ударив по нацменшинах, тож розгортання вакцини має враховувати й цей фактор. Вагання, недовіра до медичних закладів, проблеми доступу до медичного обслуговування – через всі ці причини кольорові громади зараз позаду всіх у щепленнях.

Найбільшою ж помилкою, на думку Buzzfeed – думати, що COVID-19 – проблема лише одного покоління, про яку можна буде забути. Насправді ж, людство вже двічі ухилилося від кулі. Коронавірусні зоонози були й раніше (SARS у 2003 році, MERS у 2012 році). Постійною загрозою є поява високопатогенного вірусу грипу.

Рано чи пізно, інфекційна хвороба загрожує нашому життю та способу його вести. Не треба робити ті самі помилки, які перетворили COVID-19 у США на ще одну "американську історію жахів". Але наступного разу буде потрібен план та колективна воля його дотримуватися. Адміністрація Джо Байдена задекларувала, що боротьба з наслідками коронавірусу має включати також і усунення виявлених нерівностей.