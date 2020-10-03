Президент Трамп, його дружина та найближча помічниця хворі на COVID-19. Тим часом, у США вже 200 тисяч людей померли від коронавірусу. Розповідаємо, як ситуація вийшла з-під контролю за місяць до виборів президента.

Невідомо, чи міг заразитися суперник Трампа по перегонам Джо Байден, який ще й старший на три роки. Тим часом, 200 тисяч американців вже померли від коронавірусу або його ускладнень і прогноз щодо пандемії в США невтішний. 24 канал розповідає, як така ситуація могла взагалі статися.

Деталі Дональд і Меланія Трамп інфікувалися коронавірусом

COVID-19 та Америка: найгірше ще попереду?

США переживає дуже потужну епідемію / Колаж Anadolu Agency

У США інфіковано "короною" близько 7 млн людей – більше, ніж будь-де в світі. Дональд Трамп не забуває скинути головну провину на Китай, забуваючи про власне зневажливе ставлення до COVID-19.

Лякаючі цифри стали ще більшими Порівняння втрат США на війні та через коронавірус

США може очікувати цифру в 410 тисяч смертей від ковіду до 1 січня 2021 року. Але це залежить від сумління населення у питанні носіння масок. Цей атрибут може знизити страшні показники більш, ніж наполовину, впевнені експерти з галузі охорони здоров'я. Якщо ж США піде шляхом загального іммунітету, цифри можуть зрости до 620 тисяч за той же проміжок часу.

Я думав, ми будемо набагато більш стійкими щодо нашої політики, довіри до лідерів в галузі. Думав, що ми краще захистимо будинки для літніх людей, – роздумує для Vox професор Альберт Ко з Єльскої школи суспільного здоров'я.

В день може помирати до 3000 людей вже у грудні 2020, коли почнеться сезон грипу та застуд. У деяких штатах носіння масок вже зменшується після піку в серпні. Реєструється приблизно по 40 тисяч випадків на добу.

До того ж, наближаються вихідні та свято – День Праці (Labour Day). Найбільш проблемні штати, за думкою головного епідеміолога Ентоні Фаучі – Монтана, Мічіган, Міннесота та Дакота. Там відбувається зростання відсотку позитивних результатів.

Видання TIME у своєму великому тексті пояснює причини поганої ситуації: навесні потрібно було мобілізувати майже всі національні ресурси та злагоджено готуватися до атаки вірусу. Об'єднати науку та здоровий глузд. Влітку ж треба було посилювати захисні заходи – маски, дистанція, обмеження заходів в приміщенні. Натомість, була оголошена перемога, коли робити це було зарано.

Американці помирають все більше Серед розвинутих країн лише в США продовжується спалах, що виходить з-під контролю. Незважаючи на височенні 17% ВВП на охорону здоров'я, в США все ще низька середня тривалість життя – 78,6 років. Це на рівні Туреччини та Естонії, які витрачають вполовину менше. США на 46-ому місці і смертність в країні зростає (так було не завжди: з 1975 по 1980 роки США насолоджувалися 17-ою позицією. Втім, далі пішов спад).

Через нерівність в прибутках бідні люди знову опиняються на краю прірви, бо не мають страхування (або воно дуже обмежене – 24). Серед темношкірих громад ризик захворіти на ковід втричі більший, госпіталізації – в 5 разів більший, померти від вірусу – вдвічі більший.

Причини американської катастрофи

Восени американцям знову доведеться робити вибір: щодо президента, який буде відповідальний за націю, до власного здоров'я та безпеки дітей, які можуть захворіти ковідом в школі, університеті чи коледжі.

Тепер, пише TIME, можна зробити висновок, як так сталося. Відсутність лідерства на найвищому рівні і між партіями; недовіра до вчених та ЗМІ; індивідуальність, яка вкоренилася занадто глибоко. Президент Трамп до того ж постійно применшував небезпеку вірусу, сподівався, що він просто "зникне". Америка мала доволі погані системи відстежування контактів та тестування, не вистачало ліжок. Поховальна індустрія не справляється.

Проблеми в медицині та освіті Опитування Американської асоціації медичних сестер, яке провели серед 21 тисячі медсестер, показало шокуючі дані: засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) не вистачає 42% працівників! сюди входять маски, рукавички, медичні халати. Школи та коледжі відкриваються, лише щоб отримати прогнозовані випадки ковіду та відправити всіх знову на онлайн-навчання.

Епідеміолог Девід Рехкопф зі Стенфорду виділив кілька причин.

відсутність загальної системи охорони здоров'я;

недовіра до влади прямо зараз;

несприйняття вірусу всерйоз;

не було чітких меседжів та комунікації.

Його колеги додали ще один важливий фактор: робота CDC (Центр по контролю за захворюваннями – 24) та FDA (Управління з їжі та ліків – 24) була вкрай політизована, їх авторитет – низьким. Трамп та Білий Дім вийшли на перший план, хоча, як показує приклад маленької Ісландії, висувати під камери потрібно якраз вчених та лікарів. І вже на основі їх розробок політики мають приймати рішення. Навіть носіння маски стало питанням політики: республіканці проти, демократи – за.

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Але Трамп особисто казав, що "якщо менше тестувати, то й випадків буде менше". Відсоток позитивних випадків зріс з 4,5% влітку до 5,7% у вересні. Тобто вірус поширюється незалежно від охоплення населення тестами, від 30 до 45% людей взагалі не виявляють симптомів, але можуть передавати вірус далі.

З гарною та доступною системою перевірки та ізоляції, навіть їх можна виявляти та лікувати. За будь-яких інших умов, багато хворих можуть опинитися поза радаром.

До прикладу, в Німеччині та Італії, показник позитивних тестів наразі у межах 2-3%. Та і власне кількість тестів падає, наразі це 700 тисяч на добу. Деякі американці, як і українці, чекають тести протягом двох тижнів або й більше. За цей час можна або видужати або померти незалежно від його результату (якщо він заочно позитивний – 24).

США вже не епіцентр коронавірусної епідемії: тепер це Латинська та Південна Америка, Індія та Іран. Навіть поява вакцин не поверне 200 тисяч життів, які вже забрав вірус. Якщо не будуть впроваджені більш суворі методи, ще більше можуть померти. Ще 13 млн американців знаходяться без роботи через скорочення або втрату бізнесу.

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Трамп та адміністрація тиснуть на американську науку, щоб та скоріше випустила діючу вакцину, але це все одно зовсім не швидка справа. Процес політизується через вибори, які Трамп має шанс програти.

Місяць до виборів та хворий президент

Трамп та його дружина Меланія хворі / Фото Global Times

Іванка, Джаред Кушнер та Беррон Трамп – здорові. Віце-президент Майк Пенс та його дружина теж отримали негативні результати.

Напруження та страх Загальна ситуація в Західному Крилі "нервова", персонал переживає через можливість зараження, Загальна ситуація в Західному Крилі "нервова", персонал переживає через можливість зараження, повідомляє CNN. З поваги до свого лідера, маски працівниками не носяться. А отже, невідомо, наскільки вже поширився вірус.

Хоуп Хікс кілька разів літала з Трампом на Air Force One на різноманітні заходи. З ними були також Джаред Кушнер, Ден Скавіно (директор Білого Дому з медіа – 24) та Ніколас Луна (директор операцій Овального Офісу – 24). Наразі у Хікс є симптоми, вона почувається погано, відчуває слабкість, сказали близькі джерела CNN.

Радниця президента Хоуп Хікс теж захворіла і, можливо, заразила інших / Фото Times of Israel

То наскільки все небезпечно для Трампа?

Варто знати, що він зневажав правила щодо коронавірусу на своїх зборах та виступав без маски (люди, які прийшли його підтримати, переважно були також без масок – 24). Помічники Трампа ігнорують соціальну дистанцію, тож хворіли і прес-секретар і радник з нацбезпеки Роберт О'Брайєн та інші співробітники.

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На останньому заході в гольф-клубі контакт з Трампом могли мати до 100 людей. Деякі описали його стан як "летаргічний". та втомлений. Губернатор Нью-Джерсі Філіп Мерфі закликав всіх, хто був в клубі, тестуватися. А в день прийняття своєї кандидатури від Республіканської партії, він запросив на Південну Галявину Білого Дому 1000 людей.

Зараження може мати дестабілізуючий ефект на фінансові ринки та саму передвиборчу кампанію. Перед тим як захворіти, Трамп сказав що "кінець пандемії не за горами". Насправді ж, темпи поширення вірусу поки що тільки зростають. І медичні радники адміністрації самі казали, що заяви президента "не відображають реальність".

Лідеру вільного світу – 74 роки. Він глибоко у зоні ризику і є чоловіком, у яких імунна відповідь слабша ніж в жінок.

Це серйозно, але без паніки CDC визначає, що люди віком 65-74 роки мають у 90 разів більший шанс померти від ковіду і у 5 разів вищий потрапити в лікарню порівняно з молоддю. 8 з 10 смертей в США від COVID-19 CDC визначає, що люди віком 65-74 роки мають у 90 разів більший шанс померти від ковіду і у 5 разів вищий потрапити в лікарню порівняно з молоддю. 8 з 10 смертей в США від COVID-19 стаються саме в цій віковій групі. За інформацією NYT, у президента вже виражені слабкі симптоми ковіду. Більшість людей все одно одужують, тож панікувати поки що зарано.

За даними останнього медичного огляду, Трамп важить 110 кг при зрості майже 190 см. Індекс тіла 30,5, що є ожирінням. Це збільшує втричі ризик госпіталізації.

У 2018 результат його КТ серця з кальцієм показав завищені результати. Це може свідчити про можливі проблеми з серцем, наприклад атеросклероз. Потенційно, у Трампа також завищений холестерин.

Наступний тиждень буде критичним для хвороби, вважають експерти, з якими говорили NYT. Якщо президент все ж не зможе виконувати свою роботу, його замінить віце-президент Майк Пенс. Якщо і він захворіє – спікерка Палати Представників Конгресу Ненсі Пелосі.

Це можливо на основі 25-ої поправки до Конституції США, яка каже про тимчасову передачу повноважень (і ядерних кодів теж – 24). Але поки що немає ознак, що вона буде активована.

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Якщо не стане гірше, то антитіла можуть з'явитися через 10 діб. Звісно, що поки що усі заходи за участю Трампа скасовані, у тому числі в далекому штаті Аризона та у Флориді. Трамп точно втратить деякий час і навряд чи зможе наздогнати темпи кампанії, що дає деяку перевагу Байдену. Поки що невідомо, чи відбудуться наступні дебати 15 жовтня в Маямі.

Тепер вже не вийде "з'їхати" з теми коронавірусу на щось інше. Не так давно Трамп закликав Америку повернутися до нормального життя, відкрити школи, поновити спортивні змагання та роботу підприємств. Але спочатку він сам має одужати.