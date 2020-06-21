Якщо хтось відвідає Ісландію зараз, то може відчути себе у паралельній реальності, де коронавірус ніколи не траплявся.

Вікинги та епідемія: як все почалося

Спочатку в Ісландії дійсно були проблеми / Фото Nordic Life Science News

Ресторани та бари в Ісландії заповнені, на вулиці багато людей, пише у своїй статті видання CNN. Величні природні парки відкриті для туристів. 24 канал розказує про феномен.

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Для людей, які прибувають з країн, що досі під обмеженнями, можливість поїсти ланч у кафе Рейкьявіку фактично дорівнює можливості подивитися вниз з гучного ісландського водоспаду Гулльфосс. Додатковий бонус у цю пору року? Зазвичай заповнена туристами, зараз Ісландія пуста. Тому такі місця як гарячі джерела Гейсір можна "орендувати" фактично лише для себе.

Країна розпочала підготовку до перших випадків ще до того, як вони були зафіксовані, уважно стежачи за новинами з Китаю. До відстеження контактів були долучені навіть детективи, пише The New Yorker.

Перший дзвінок? Вже за дві години – чоловік, який нещодавно катався на лижах у Доломитових Альпах. Люди, які були біля хворих на відстані 2 м, вважалися потенційно зараженими: їх знаходили та відправляли на карантин.

Коронавірус на Землі Льоду Не те, щоб Ісландія мала імунітет до COVID-19. На ранніх стадіях інфекція викликала паніку серед маленького населення острова, а кількість хворих була високою – 513 випадків на 100 тисяч населення. Це більше, ніж в Італії та Великій Британії (450 на 100 тисяч). У березні серед ісландців могло бути і 100 випадків в день, а контактних осіб було 200. В Ісландії було зафіксовано 1816 випадків і лише 10 померлих!

Команда детектива Евара Палмасона використовувала камери спостереження та намагалася зрозуміти, хто й як пересувався. Фактично все населення було відстежене, а кількість випадків рекордно впала.

"Свята трійця" та біотехнології

Люди, відповідальні за боротьбу з коронавірусом в Ісландії стали зірками / Фото Iceland Monitor

Країна не просто "згладила криву", пише The New Yorker. Ісландці, віртуально, знищили її. Всі лікарі були мобілізовані, включаючи пенсіонерів та тих, хто пішов з професії. Ці команди консультували по телефону. Така тактика зменшила кількість госпіталізацій та переведень у палати інтенсивної терапії.

Карантину не було, окрім закриття нічних клубів та салонів краси та заборони збиратися понад 20 людей. З травня відкрили школи, підвищили зібрання до 50 людей.

Ісландці були впевнені у ситації, коли відкрили кордони 15 червня. Смертність була мінімальна – 3 людей на 100 тисяч населення. Наприклад, в тій же Британії цей показник – 440 людей на 100 тисяч! Це один з найнижчих показників у світі, під час епідемії смертність навіть пішла вниз.

Карі Стефанссон – голова головної приватної лабораторії deCODE / Фото Iceland Monitor

Голова головної приватної лабораторії deCODE Карі Стефанссон сказав CNN, що частина успіху – слідкувати за регіональними мутаціями вірусу, який прибуває з різних точок світу. "Коли вірус просувається у новий регіон, він продовжує мутувати трохи рандомно", – пояснює Карі. deCODE – біотехнічна фірма, яка до епідемії займалася переважно генетичними дослідженнями. Вони помітили, що штамм вірусу з Західного узбережжя США відрізняється від штамма зі Східного.

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15,5% населення Ісландії пройшло тестування, тож вчені тепер можуть розуміти, звідки вірус прийшов і слідкувати за ним у суспільстві.

Лише троє людей відповідали за всю ситуацію в уряді: директор надзвичайних ситуацій Відір Рейніссон, головний епідеміолог Торольфур Гуднасон та голова директорату охорони здоров'я – Альма Мюллер. Разом зі Стефанссоном, ця трійця стала зірками в Ісландії під час епідемії з прізвиськом "свята трійця" (фото вище – 24).

"Ці троє – поліцейський, доктор та епідеміолог – вони такі герої. Лише говорили з людьми про факти та основи, як себе вести. Політики та політиків взагалі поряд не було", – розповів Бйоркур Арнарсон, продавець творів мистецтва, який сам перехворів на коронавірус.

Альма – перша жінка, яка служила з Береговою охороною Ісландії на гелікоптері (це сталося у 1990). У 2018 вона ж стала першою жінкою, яка очолила Директорат здоров'я.

Типовий пейзаж Ісландії / Фото CNBC

"Ми звикли до катастроф. Тут стаються лавини, виверження, землетруси і так далі. Але ж це (перемога над COVID-19 – 24) був успіх, правда?" – пожартувала вона з журналістом The New Yorker.

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Так було не завжди. У 1707 році ісландець помер на кораблі з Копенгагена від віспи. Його поховали в морі, але речі прибули на острів. Епідемія за два роки вбила чверть тодішнього населення.

Країна повертається на роботу

Ісландія святкувала День Незалежності під час епідемії / Фото Iceland Mag

17 червня місцеві жителі зі звичною радістю відзначали День Незалежності, виходячи на вулиці.

Коли голова уряду Катрін Якобсдоттір зверталася до нації, не було масок чи соціальної дистанції. Але для тих, хто прибуває, умови все ще жорсткі: носити маску в аеропорті вильоту, в літаку та по прибуттю. Потім потрібно пройти два тести на коронавірус – мазки з роту та носу. Це дозволить виявити потенційно хворих на коронавірус.

З 1 липня, коли Ісландія відчиниться для країн поза межами Шенгенської зони, цей процес буде коштувати 114 доларів США. Результат прийде у текстовому повідомленні через кілька годин після тестування. Якщо він позитивний, то новоприбулі мають ізолюватися на 14 днів, незалежно від планів. Якщо хтось не хоче робити тест, то для них теж передбачений карантин.

Негативний результат відкриває туристу всю Ісландію без обмежень. З аеропорту можна відправитись прямо до однієї з головних туристичних принад – геотермальної спа Блакитна Лагуна, яка фунціонує поряд з електростанцією біля міста Кеблавік.

Уряд наразі робить все можливе, щоб економіка запрацювала, особливо туризм, який найбільше постраждав від коронавірусу. Якщо практика гарно себе покаже, вона може бути закріплена на кілька наступних місяців.

"Ми, звичайно, в курсі про другу хвилю, але в Ісландії наразі дуже високий показник безробіття, – пояснила CNN Катрін Якобсдоттір. – Ми до цього не звикли. Тому наш гайд зараз, як уряду – зменшити його, дати змогу більшій кількості людей знову працювати". Катрін назвала відкриття Ісландії експериментом.

Прем'єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоттір / Фото: WHO/EUROPE

Вона з Ліво-Зеленого Руху, їй 44 роки, очолила кабінет у 2017 році, коли один за одним розвалилися два уряди. Один через сексуальний скандал, другий – через офшорний.

Рекордне безробіття У цифрах це виражається так: з січня по квітень 2020 року, безробіття було 7% і продовжує зростати. Блакитна Лагуна була зачинена з березня і втратила прибуток від 2500-3000 людей щодня. Коли запрацює, кількість відвідувачів буде обмежена через пандемію.

Відродження туризму

Повернення туристів дає надію і гідам по Ісландії, таким як Скотт Драммонд з Hidden Iceland. Він сказав, що ситуація змусила його скоротити штат компанії з 15 людей до шести. Він тримався, але потім настав момент, коли не міг виживати без прибутку. Втім, зараз покращується і кількість звернень на його сайт зросла на 500% після оголошення про відкриття кордонів. У 2019 році в Ісландію приїхало 2 млн іноземних туристів.

Туризм це лише 8% від ВВП Ісландії у 2019 році, тому економісти побоюються, що навіть наплив бажаючих приїхати в країну не дуже допоможе відродити економіку.

"Для туризму це, звичайно, погано, але треба дивитися на ситуацію загалом. Торговий баланс Ісландії серйозно не постраждав. Відкриття кордонів значить, що ісландці теж будуть подорожувати, вивозячи валюту з собою", – пояснила CNN професор Тінна Асгейрсдоттір з Університету Ісландії.

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Катрін Якобсдоттір додає: "Туризм в Ісландії цього року не врятувати. Але люди мають прибувати на острів та покидати його без навантаження на медичну систему. Потрібен делікатний баланс".

Ісландія тепер планує просувати свій успішній досвід боротьби з вірусом та віродження після нього за кордоном.