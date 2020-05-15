Італія виходить з карантину: мафіозі на волі та криза

Одна з найбільш постраждалих європейських країн нарешті починає повертатись до нормального життя. Уряд виділив 55 млрд євро підтримки. Але чи цього досить?

Як уряд планує допомагати економіці?

Нове розпорядження , видане урядом Джузеппе Конте, надає допомогу у розмірі 55 млрд євро для підтримки бізнесу та громадян. Це мало статися ще минулого місяця, але суперечки в його хиткій коаліції відклали виділення грошей. Документ нараховує аж 500 сторінок і описує гранти та фіскальні послаблення для бізнесу.

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Голова уряду пояснив: наказ має на меті відразу запропонувати перспективи економічного та соціального відновлення (одночасно з другим етапом відкриття після карантину). До того ж, індустріальна Північ вимагає від кабінету Конте прискорити зняття обмежень.

Родинам пропонують допомогу, включаючи субсидії по догляду за дітьми, а мігрантам без документів – тимчасові дозволи працювати в деяких сферах, наприклад в сільському господарстві. Партія "Рух п'яти зірок" спочатку боролася проти цього, але потім змирилася заради збереження коаліції та уникнення виборів.

У коментарі для 24 каналу експертка центру "Українська призма" з політики Італії Вікторія Вдовиченко звернула увагу на нову партію колишнього прем'єра Італії Маттео Ренці "Італія Віва!". На прес-конференції, їх міністерка сільского господарства Тереза Белланова робила, наприклад, ось такі заяви: "Це принциповий момент, адже "невидимі" працівники будуть менш невидимими: від сьогодні держава перемагає, бо вона сильніша за злочин та найм".

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Падіння економіки Італії:

Рим очікує, що економіка Італії впаде на 8% (правда, Єврокомісія каже про 9,5%) через коронавірус, від якого в країні померло вже більше 30 тисяч людей.

Дефіцит бюджету може скласти до 10,4% від ВВП.

Держборг виріс на 20% до 155,7% внутрішнього валового продукту.

Тим, хто не має роботи та поза системою соцзахисту, передбачені виплати від 400 до 800 євро протягом двох місяців.

Підприємствам спишуть 4 млрд євро податків, які вони мали заплатити. Власне, затримка з виходом указу була у тому числі спричинена довгими перемовинами з Конфіндустрією – союзом промисловців Італії.

Головний перевізник Італії ледь не зник через пандемію / Фото Wanted in Rome

Додатково розпорядження забороняє стягнення податку на прибуток для всіх компаній із щорічним оборотом нижче 250 мільйонів євро та надає малому бізнесу безповоротну допомогу до 40 тисяч євро. З іншого боку, цей пакет також дозволяє уряду втручатися та рекапіталізувати неприбуткові компанії. Власне, сюди відноситься і національний авіаперевізник Alitalia, який майже зазнав краху. Він отримає 3 млрд євро капіталізації. Про це сказала міністр транспорту Паола де Мікелі.

Все це буде відповідно до нових правил допомоги ЄС, які дозволяють вливати державний капітал. Інший податок, який був тимчасово поставлений на паузу – IRAP (регіональний податок на виробничу діяльність). Це місцеві гроші, їх збирає сам регіон, де ця діяльність здійснюється.

Виділено 25,6 млрд євро на розширення вже існуючої допомоги по безробіттю, 1,4 млрд для шкіл, університетів (з "безпечним поверненням у вересні"), 1,15 млрд для сільського господарства, 3,25 млрд для системи національного здоров'я та – важливий показник – 4 млрд для туризму (той сектор економіки, що був в прямому значенні цього слова "задушений" пандемією)", – розкрила деталі Вікторія Вдовиченко.

Експертка зазначила, що деяку критику з боку "Ліги" уряд зазнав через так звану "інтеграційну касу" – спеціальний механізм Пенсійного фонду, який застосовується, коли компанія знаходиться у "простої". Тоді, щоб нікого не звільняти, гроші виплачуються з цієї "каси" у розмірі 80% від зарплатні. Втім, зараз, завдяки домовленості з регіонами, процес повинен пришвидшитись.

Компанії з прибутком до 5 млн отримають до 60% компенсації за оренду. Також уряд планує боротися з "іноземним поглинанням", коли італійські фірми стають частиною закордонних корпорацій. Палаццо Кіджі (уряд Італії) готовий дослухатись до парламентарів та вносити відповідні поправки. Загалом, крім статті 110-2 (про нелегальних мігрантів), яка викликала сварку в більшості, решта указу присвячена заходам допомоги італійцям.

Екологія – це важливо! Серед заходів, які, в перспективі, могли допомогти одужанню, є екобонус у розмірі 110%: ті, хто реконструюють свої помешкання з урахуванням екологічних норм або підготують його до землетрусів, отримають більше коштів, які поверне держава. 600 млн євро виділять для зниження рахунків за електроенергію. Підтримка придбання велосипедів, електроскутерів.

Боротьба зі злочинністю на першому плані

Арешт мафіозі похилого віку в Італії / Скриншот Youtube

Белланова та Демократична партія попросили визнати внесок тих, хто вже працював без документів у спалах пандемії минулого березня. Це відкриває шлях для отримання 6-місячного дозволу на проживання для громадян, що зайняті в сільському господарстві або працюють як баданте (сиділки). Про цей крок вже було згадано вище. Але є ще один типовий для Італії аспект, вказує експертка. І це – злочинність.

Після багатьох сварок із "Рухом п'яти зірок", в указ додали іще один абзац, який прямо забороняє зупиняти кримінальне провадження проти роботодавців, розслідуваних за цілою низкою злочинів. Якщо вони вже засуджені, то навіть не зможуть подати заявку на легалізацію своїх працівників. "Немає знижок чи подарунків для тих, хто їх не заслуговує", – пояснює представник політсили Віто Кримі.

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Конте, подякувавши "Руху п'яти зірок" за їхній внесок у дебати, говорив, натомість, про важливий результат, а точніше про "битву цивілізацій, яка йде рука об руку з боротьбою з організованою злочинністю". До речі, сотні засуджених злочинців, включаючи трьох босів мафії, були переведені під домашній арешт. Детальніше про це трохи нижче.

Вони казали, що злочинці будуть використовувати ризик для свого здоров'я як привід вийти з-за грат. Сам міністр юстиції Альфонсо Бонафеде, потрапивши під вогонь, спростував це після пізнього засідання уряду Італії. Це викликало осуд з боку італійців, тож уряд був змушений втручатися, пише NYT. Опозиція та навіть деякі представники більшості вимагали відставки міністра юстиції або висування йому вотуму недовіри.Сам міністр юстиції Альфонсо Бонафеде, потрапивши під вогонь,

Бунт в італійській в'язниці / Фото Business Insider

Вони всі "сиділи" у режимі максимальної ізоляції від зовнішнього світу та від інших ув'язнених . Для 376 злочинців умови були пом'якшені через карантин та пандемію коронавірусу. Це збурило дискусію про переповнені в'язниці (за максимальної можливості прийняти 46 875 –утримуються 60 тисяч людей).

Такі показники збільшують ризик зараження та зменшують ефективність програм реабілітації. На початку березня, по Італії прокотився тюремний бунт. Після цього, уряд і видав 16 березня указ, який дозволяв перевід під домашній арешт тих, кому залишилося менше 18 місяців терміну. Тих, кого тримали у максимально суворих умовах, спочатку не включили до указу.

Такий захід дав змогу зменшити "тюремну популяцію" до 53 тисяч, з яких лише 137 були заражені вірусом, четверо померли. З персоналу заразилися 202 людини.

В основному, на умовну "волю" вийшли старі та хворі в'язні (що зробило їх ще більш вразливими до вірусу).

Серед них таки були троє босів:

Франческо Бонура (78 років, сицилійська Коза Ностра)

Вінченціно Яннаццо (65 років, калабрійська Ндрангета)

Паскуале Загаріо (60 років, неаполітанська Каморра)

Додому повернувся і один з найбільш одіозних мафіозі: 84-річний Франко Катальдо. Приблизно у 1994 році він викрав сина іншого мафіозі – Джузеппе де Маттео. Причина? Його батько став свідком у справі проти мафії. Через два роки хлопець був убитий. За це Катальдо відбував пожиттєвий термін.

Вони "сиділи" на програмі 41-bis, яка за інших умов не допускає послаблень режиму. Ліріо Аббате, антимафіозний активіст, пояснив для NYT, що це таке: "Якщо у вас 41-bis, ви ізольовані настільки, що не можете підхопити коронавірус. У вас немає контактів з родиною, ви живете за куленепробивним склом. Для їх здоров'я не було жодного ризику". Франко Мірабеллі, сенатор від Демпартії, не згоден: усі троє, за його даними, мали серйозні медичні проблеми.

Прокурори наголошували, що для деяких засуджених подібний запобіжний захід – точно не опція, бо вони знову візьмуться за старе, а їх комунікацію із зовнішнім світом буде складніше контролювати. Це буде сигнал, що Італія послаблює боротьбу з мафією – яка живиться "знаками", як сказав виданню NYT Джанкарло Казеллі, один з місцевих топ-прокурорів проти мафії. Він додав: повернення боса на його територію – знак відступу, слабкості проти організованої злочинності.

У відповідь, уряд видав нову постанову для суддів: розглянути, чи безпечно повертати злочинців назад до в'язниць. Але за однієї умови: після консультації з лікарями та їх впевненості, що самопочуття мафіозі не погіршиться. За даними ЗМІ Італії, як мінімум одного боса, Антоніно Сакко, можуть повернути назад за грати.

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