Италия выходит из карантина: мафиози на свободе и кризис

Одна из наиболее пострадавших европейских стран наконец начинает возвращаться к нормальной жизни. Правительство выделило 55 млрд евро поддержки. Но достаточно ли этого?

Как правительство планирует помогать экономике?

Новое распоряжение, выданное правительством Джузеппе Конте, оказывает помощь в размере 55 млрд евро для поддержки бизнеса и граждан. Это должно было произойти еще в прошлом месяце, но споры в его шаткой коалиции отложили выделение денег. Документ насчитывает аж 500 страниц и описывает гранты и фискальные послабления для бизнеса.

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Глава правительства пояснил: приказ имеет целью сразу предложить перспективы экономического и социального восстановления (одновременно со вторым этапом открытия после карантина). К тому же, индустриальный Север требует от кабинета Конте ускорить снятие ограничений.

Семьям предлагают помощь, включая субсидии по уходу за детьми, а мигрантам без документов – временные разрешения работать в некоторых сферах, например в сельском хозяйстве. Партия "Движение пяти звезд" изначально боролась против этого, но потом смирилась ради сохранения коалиции и избежания выборов.

В комментарии для 24 канала аналитик центра "Украинская призма" и эксперт по Италии Виктория Вдовиченко обратила внимание на новую партию бывшего премьера Италии Маттео Ренци "Вива Италия!". На пресс-конференции, их министр сельского хозяйства Тереза Белланова делала, например, вот такие заявления: "Это принципиальный момент, ведь "невидимые" работники будут менее невидимыми: от сегодня государство побеждает, потому что она сильнее преступление и найм".

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Падение экономики Италии:

Рим ожидает, что экономика Италии упадет на 8% (правда, Еврокомиссия говорит о 9,5%) из-за коронавируса, от которого в стране умерли уже более 30 тысяч человек.

Дефицит бюджета может составить до 10,4% от ВВП.

Госдолг вырос на 20% до 155,7% внутреннего валового продукта.

Тем, кто не имеет работы и вне системы соцзащиты, предусмотрены выплаты от 400 до 800 евро в течение двух месяцев.

Предприятиям спишут 4 млрд евро налогов, которые они должны были заплатить. Собственно, задержка с выходом указа была в том числе вызвана длинными переговорами с Конфиндустрией – союзом промышленников Италии.



Главный перевозчик Италии едва не исчез из-за пандемии / Фото Wanted in Rome Главный перевозчик Италии едва не исчез из-за пандемии / Фото Wanted in Rome

Дополнительно распоряжение запрещает взимание налога на прибыль для всех компаний с ежегодным оборотом ниже 250 миллионов евро и предоставляет малому бизнесу безвозвратную помощь до 40 тысяч евро. С другой стороны, этот пакет также позволяет правительству вмешиваться и рекапитализировать неприбыльные компании. Собственно, сюда относится и национальный авиаперевозчик Alitalia, который почти потерпел крах. Он получит 3 млрд евро капитализации. Об этом сказала министр транспорта Паола де Микеле. Все это будет согласно новых правил помощи ЕС, которые позволяют вливать государственный капитал. Другой налог, который был временно поставлен на паузу – IRAP (региональный налог на производственную деятельность). Это местные деньги, их собирает сам регион, где эта деятельность осуществляется. Выделено 25,6 млрд евро на расширение уже существующей пособия по безработице, 1,4 млрд для школ, университетов (с "безопасным возвращением в сентябре"), 1,15 млрд для сельского хозяйства, 3,25 млрд для системы национального здоровья и – немаловажный показатель – 4 млрд для туризма (тот сектор экономики, который был в прямом смысле этого слова "задушенный" пандемией)", – раскрыла детали Виктория Вдовиченко. Эксперт отметила, что некоторую критику со стороны Лиги Севера правительство понесло через так называемую "интеграционную кассу" – специальный механизм Пенсионного фонда, который применяется, когда компания находится в "простое". Тогда, чтобы никого не увольнять, деньги выплачиваются из этой "кассы" в размере 80% от зарплаты. Впрочем, сейчас, благодаря договоренности с регионами, процесс должен ускориться. Компании с прибылью в 5 млн получат до 60% компенсации за аренду. Также правительство планирует бороться с "иностранным поглощением", когда итальянские фирмы становятся частью иностранных корпораций. Палаццо Киджи (правительство Италии) готов прислушаться к парламентариям и вносить соответствующие поправки. В целом, кроме статьи 110-2 (о нелегальных мигрантах), которая вызвала споры в большинстве, остальная часть указа посвящена мерам помощи итальянцам.

Экология – это важно! Среди мер, которые, в перспективе, могли помочь выздоровлению, является екобонус в размере 110%: те, кто реконструируют свои жилища с учетом экологических норм или подготовят его к землетрясениям, получат больше средств, которые вернет государство. 600 млн евро выделят для снижения счетов за электроэнергию. Поддержка приобретения велосипедов, электроскутеров.

Борьба с преступностью на первом плане



Арест мафиози пожилого возраста в Италии / Скриншот Youtube

Белланова и Демократическая партия попросили признать вклад тех, кто уже работал без документов во время вспышки пандемии в марте. Это открывает путь для получения 6-месячного вида на жительство для граждан, занятых в сельском хозяйстве или работающих, как баданте (сиделки). Об этом шаге уже было упомянуто выше. Но есть еще один типичный для Италии аспект, указывает эксперт. И это – преступность.

После многих ссор с "Движением пяти звезд", в указ добавили еще один абзац, который прямо запрещает останавливать уголовное производство против работодателей, расследуемых по целому ряду преступлений. Если они уже осуждены, то даже не смогут подать заявку на легализацию своих работников. "Нет скидок или подарков для тех, кто их не заслуживает", – объясняет представитель политсилы Вито Крими.

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Конте, поблагодарив "Движения пяти звезд" за их вклад в дебаты, говорил, однако, про важный результат, а точнее про "битву цивилизаций, которая идет рука об руку в борьбе с организованной преступностью". Кстати, сотни осужденных преступников, включая трех боссов мафии, были переведены под домашний арест. Подробнее об этом чуть ниже.

Это вызвало осуждение со стороны итальянцев, поэтому правительство было вынуждено вмешиваться, пишет NYT. Оппозиция и даже некоторые представители большинства требовали отставки министра юстиции или выдвижения вотума недоверия. Они говорили, что преступники будут использовать риск для своего здоровья как повод выйти из-за решетки. Сам министр юстиции Альфонсо Бонафеде, попав под огонь, опроверг это после позднего заседания правительства Италии.

Бунт в итальянской тюрьме / Фото Business Insider

Они все "сидели" в режиме максимальной изоляции от внешнего мира и от других заключенных . Для 376 преступников условия были смягчены из-за карантина и пандемии коронавируса. Это вызвало дискуссию о переполнении тюрьмы (по максимальной возможности принять 46 875 –содержатся 60 тысяч человек). Такие показатели увеличивают риск заражения и уменьшают эффективность программ реабилитации. В начале марта, по Италии прокатился тюремный бунт. После этого, правительство и выдало 16 марта указ, который позволял перевод под домашний арест тех, кому осталось менее 18 месяцев срока. Тех, кого держали в максимально суровых условиях, сначала не включили в указ. Такое мероприятие позволило уменьшить "тюремную популяцию" до 53 тысяч, из которых только 137 были заражены вирусом, четверо умерли. Из персонала заразились 202 человека. В основном, на условную "свободу" вышли старые и больные заключенные (что сделало их еще более уязвимыми к вирусу). Среди них таки были трое боссов:

Франческо Бонура (78 лет, сицилийская Коза Ностра)

Винченцино Яннаццо (65 лет, Калабрийская Ндрангета)

Паскуале Загарио (60 лет, неаполитанская Каморра)

Домой вернулся и один из самых одиозных мафиози: 84-летний Франко Катальдо. Примерно в 1994 году он похитил сына другого мафиози – Джузеппе де Маттео. Причина? Его отец стал свидетелем по делу против мафии. Через два года парень был убит. За это Катальдо отбывал пожизненный срок.

Они "сидели" на программе 41-bis, которая при других условиях не допускает послаблений режима. Лирио Аббате, антимафиозный активист, пояснил для NYT, что это такое: "Если у вас 41-bis, вы изолированы настолько, что не можете подхватить коронавирус. У вас нет контактов с семьей, вы живете за пуленепробиваемым стеклом. Для их здоровья не было никакого риска". Франко Мирабелли, сенатор от Демпартии, не согласен: все трое, по его данным, имели серьезные медицинские проблемы.

Прокуроры отмечали, что для некоторых осужденных подобная мера пресечения – точно не опция, потому что они снова возьмутся за старое, а их коммуникацию с внешним миром будет сложнее контролировать. Это будет сигнал, что Италия ослабляет борьбу с мафией – которая питается "знаками", как сказал изданию NYT Джанкарло Казелли, один из местных топ-прокуроров против мафии. Он добавил: возвращение босса на его территорию – знак отступления, слабости против организованной преступности.

В ответ, правительство издало новое постановление для судей: рассмотреть, безопасно ли возвращать преступников обратно в тюрьму. Но при одном условии: после консультации с врачами и их уверенности, что самочувствие мафиози не ухудшится. По данным СМИ Италии, как минимум одного босса, Антонина Сакко, могут вернуть обратно за решетку.

Безработица и Южная Италия

В марте, согласно данным, опубликованным 15.05 ІЅТАТ, количество занятых работников уменьшилось по сравнению с предыдущим месяцем, говорит Виктория Вдовиченко. И это несмотря на резкий рост неактивных людей: тех, кто не имеет работы, но ищет ее. Соответственно, количество запросов возросло до 301 тыс. единиц (обращений). Падение уровня безработицы составило 8,4%. Коэффициент указывает на соотношение между количеством безработных и тех, кто ищет работу среди общего количества активного населения.

По данным ISTAT, снижение занятости в марте – близько 27 тыс. лиц: женщин (-0,2%, что составляет -18 тыс.) и мужчин (-0,1%, что равняется -9 тыс.). Граждан с работой сейчас 58,8% по Италии. По сравнению с мартом 2019 года, занятость упала.