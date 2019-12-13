В Италии возникло новое движение: кто выступает против богачей и ультраправых

В Италии, где в последнее время много ощутимого влияния имеют правые ультраправые политики и силы, созрела и стремительно набирает сторонников кардинально противоположная левая инициатива – “6000 Сардин” или просто “Сардины”. Как они возникли, кому планируют бросать вызов и почему 14 декабря идут на Рим, разбирался 24 канал.

Шаткая коалиция как фон

Общеизвестный факт, что коалиции и правительства в Италии долго не живут. Вот и сейчас главная проблема итальянской политики - неустойчивая коалиция. Дело в том, что Италия (как и все другие члены ЕС) должна принять новый банковский механизм, который называется "Европейский механизм стабильности" (ЕСМ). Если не получится, то скорее всего, страна будет двигаться в направлении досрочных выборов.

ЕСМ, как аналог МВФ для зоны евро, был создан в 2012 году. Он служит неким "спасательным кругом" для преодоления последствий экономического кризиса 2010 года. Он тогда больше всего ударил по на тот момент довольно бедным государствам как Испания, Португалия, Ирландия и Италия. Именно на Апеннинах становится все более заметно, как общество расширяет пропасть между богатыми и бедными. Механизм предоставляет займов странам, которые переживают трудности в экономике, но при условии выполнения некоторых финансово-политических условий.

В прошлом году, когда Сальвини еще входил в правительство, продвигались такие идеи: уменьшить пенсионный возраст и налоговое давление и согласовать безусловный доход для малообеспеченных слоев населения. Это все, по подсчетам Еврокомиссии, стоило бы Риму до 100 млрд евро! Бюрократы Брюсселя очень удивились и почти наложили санкции на Италию. Как тогда, так и сейчас главным действующим лицом был председатель правительства Джузеппе Конте, который уговорил еврокомиссаров "не замечать" большие расходы Италии в обмен на принятый бюджет этого года, который уже подходит к своему завершению.

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Но на пороге год 2020 "опять те же самые грабли". Правая партия "Лига" считает, что если Италия откорректирует свой долг, то окажется "под внешним управлением", а Конте – это предатель. Добавляет "огня" и глава МИД Италии от “Движения 5 звезд” Луиджи де Майо, который требует не подписывать ЕСМ до тех пор, пока Европейский валютный союз не предоставит понятные дальнейшие планы развития. 12-13 декабря Италия должна поддержать (или нет) изменения механизма на Саммите ЕС. От этого решения будет, по факту, зависеть судьба коалиции. Из левого лагеря звучит мысль, что "все хорошо, измена отменяется". Министр финансов Роберто Гуальтьери подчеркнул, что "долг Италии остается стабильным, проводить его корректировку не нужно, кредиты от ЕСМ нам не нужны".

Вот на таком контраверсийном фоне начались протесты на севере страны. Протесты "Сардин".

"Сардины" против Сальвини: как и почему возникло новое движение

"Турин не для Лиги" с акции протеста в Турине / Фото: Getty Images

Итак, почему тысячи итальянцев заполняют главные площади городов и приносят на протесты изображения рыб сардин? Начальная идея возникла у 32-летнего экономиста и инструктора Маттео Сантори и его друзей, которые устали от правой риторики господина Сальвини и сейчас пытаются противостоять всему, что с этим связано.

“Вы играли нами, но достаточно. Достаточно политики, которая занимается только богатыми и ультраправыми, нужна такая, которая заботится обо всех итальянцах!” – говорят они. Хотя формально протест является аполитичным, он точно является "анти-Сальвини". Впрочем, только этого недостаточно, чтобы понять, почему итальянцы восстали. Надо ознакомиться с регионом, где все началось.

Эмилия-Романья

действительно богатая. Причем богатая не только по меркам Италии, но и ЕС, имея очень низкий уровень безработицы. В Италии ВВП региона третий после Больцано и Ломбардии. Наиболее известная отрасль промышленности - машиностроение. Это "Ферари", "Мазерати", "Ламборгини", "Дукати" и тракторы. После этого - сельское хозяйство, виноделие и молочная промышленность, где лидерство удерживает город Парма (так, сыр "пармезан" именно отсюда).

Но во всем есть "но", что может сыграть на руку политикам. Бизнесы в Эмилии-Романьи обозлены на правительство из-за нового налога на пластиковые упаковки. Если его утвердят, бизнес будет платить один евро за один кг произведенного пластика. Недоволен им и лидер новой партии “Viva Italia”, бывший премьер Маттео Ренци.

Бывший глава правительства Маттео Ренци основал новую партию "Италия жива" / Фото: Getty Images

Казалось бы, Эмилия-Романья одной из последних должна протестовать. Впрочем, как объясняет кандидат исторических наук, ассоциированный член Совета внешней политики "Украинская призма" Виктория Вдовиченко, этому есть обоснованные причины. 26 января 2020 года регион ожидают местные выборы, и главной кандидаткой с высокими рейтингами является Люсия Боргонцони, как раз от Сальвини. Ранее она была заместителем министра культуры Италии.

Сам одиозный политик заявил, что "хочет освободить регион от левых". Один из основателей "Сардин", Андреа Гарреффа, ответил ему: "Италию освободили от темных сил после Второй Мировой. Нас не надо освобождать, мы свободные люди, которые собираются вместе, потому что демократия и базовые ценности под угрозой". Сальвини пообещал, что в следующий раз придет на площадь.

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Как сказано выше, жители одного из самых левых регионов страны не желают политической зависимости от ультраправого Сальвини, потому что она обычно несет за собой расизм (это серьезная проблема не только на стадионах, но и в обществе, часть считает его оправданным), ксенофобию и борьбу с мигрантами. К тому же, есть пример также левой центральной Умбрии, где Сальвини уже "поставил" своего губернатора города Ивреа, который "упал к ногам" правым после 60-ти лет управления левоцентристов. Понятно, что победа в Эмилии-Романьи значительно усилит позиции Сальвини и, возможно, позволит снова вернуться к власти из оппозиции. Он до сих пор самая популярная в Италии политическая фигура, с которой сложно не считаться. А популизм всегда находил в Италии плодородную почву.

Начало есть, а дальше как?

Акция "Сардин" в Неаполе, Италия / Фото: Getty Images

Первые акции “Сардин” состоялись в Болонье. Планировалось собрать 6 тысяч человек. Цифра очень символическая, потому что местный Дворец спорта вмещает именно такое количество людей (Сальвини должен выступать именно там). В результате, от 12 до 15 тысяч человек пришли, обратившись через социальные сети. Они собрались вместе, как "сардины в бочке под дождем". Инициативу подхватили в других регионах: акции были запланированы во Флоренции (центральная Тоскана), Беневенто (южная Кампания) и в "южной столице" – Неаполе. На крайнем севере, в городе Генуя, пришло почти 30 тысяч итальянцев.

Так, пока что движению не хватает понятной структуры, цели, направления, четко прописанного манифеста, отмечает Виктория Вдовиченко. Все это еще формируется. На акциях часто можно увидеть Конституцию страны и услышать государственный гимн. Возможно, мы узнаем нечто большее во время международной акции "Сардин" 14-го декабря, когда они пойдут на Рим. Акция состоится на символической для левых сил на площади Сан-Джованни, которая вмещает до 1 млн человек.

Допускает ли движение ошибки? Конечно. Например, организаторы Римской акции пригласили на нее даже фашистов из "Каза Паунд". Лидер "Казы", Симоне де Стефано, отреагировал: "Мне нравятся их идеи. Говорят, они еще их ищут?". Это оттолкнуло некоторую долю сторонников от "Сардин". Посмотрим, являются ли эти ошибки лишь ошибками стартового периода, которые будут исправлены в дальнейшем.

Протесты под "брендом" "Сардин" состоятся и в других городах Европы и в американских Нью-Йорке и Сан-Франциско. Болонья во второй раз родила мощное движение, после "5 звезд" в 2007 году, которые фокусировались на политической коррупции и позже стали партией. Впрочем, их популярность сейчас стремительно падает. Но одно понятно точно: Италия постепенно просыпается и начинает отвергать идеи популистов, которые привели к текущему положению вещей.