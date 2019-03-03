В Милане 200 тысяч человек вышли на марш против расизма: яркие фото

Под лозунгом "Люди прежде всего" в Милане состоялась масштабная демонстрация против антимиграционной политики действующего итальянского правительства. Акцию 2 марта поддержали около 200 тысяч человек, в том числе мэр города Джузеппе Сала.

Участники марша прошли через центр Милана к центральной площади города перед Миланским собором, пишет DW.

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На акцию вышли 200 тысяч человек // Getty Images

Лозунг "Люди прежде всего" выбрали не случайно. Это перефразированное высказывание министра внутренних дел Италии Сальвини, который продвигает мысль "Итальянцы прежде всего". Он возглавляет правопопулистскую партию "Лига Севера", что стоит на позициях антимиграционной политики. Она заручилась поддержкой значительной части итальянцев. Однако не всех. И вектор партии раскалывает итальянское общество на сторонников и противников такой риторики.

Акция протеста против расизма является мощным политическим свидетельством того, что Италия является не только такой страной, какой ее сейчас описывают,

– заявил мэр Милана Сало.

В прошлом году подобная акция состоялась во Флоренции. Тогда на марш против расизма вышли 10 тысяч человек.

Милан против расизма: смотрите видео