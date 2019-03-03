У Мілані 200 тисяч людей вийшли на марш проти расизму: яскраві фото

Під гаслом "Люди передусім" у Мілані відбулась масштабна демонстрація проти антиміграційної політики чинного італійського уряду. Акцію 2 березня підтримали близько 200 тисяч людей, у тому числі мер міста Джузеппе Сала.

Учасники маршу пройшли через центр Мілана до центральної площі міста перед Міланським собором, пише DW.

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На акцію вийшли 200 тисяч людей // Getty Images

Лозунг "Люди передусім" обрали не випадково. Це перефразований вислів міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, який просуває думку "Італійці передусім". Він очолює правопопулістську партію "Ліга Півночі", що стоїть на позиціях антиміграційної політики. Вона заручилась підтримкою значної частини італійців. Проте не всіх. І вектор партії розколює італійське суспільство на прихильників та противників такої риторики.

Акція протесту проти расизму є потужним політичним свідченням того, що Італія є не лише такою країною, якою її на даний момент змальовують,

– заявив мер Мілана Сала.

Минулоріч подібна акція відбулась у Флоренції. Тоді на марш проти расизму вийшли 10 тисяч людей.

Мілан проти расизму: дивіться відео