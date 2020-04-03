Подолати COVID-19: як Південна Корея перемагає пандемію

Нестача медичних масок та лікарняних ліжок - типова ситуація для медичних криз. Їх не вистачає по всьому світу, навіть в багатих та розвинутих країнах. Але є принаймні одна, яка змогла дати цьому раду – Південна Корея

24 канал переклав статті NYT та WSJ, щоб зрозуміти, як це їй вдалося

Госпіталі, тести та гуртожитки: Південна Корея зупиняє вірус

Госпіталь у Південній Кореї/photo: AsiaNews

Незважаючи на попередній досвід боротьби з коронавірусом (країна постраждала від атипової пневмонії SARS), Південна Корея не мала достатньо лікарів та медичного персоналу, щоб лікувати всіх, хворих на новий коронавірус Covid-19. З іншого боку, там 12 ліжок на тисячу людей. В США, до прикладу, менше ніж 3 на тисячу. Щоб поповнити медичні лави, кликали волонтерів і більше тисячі людей відгукнулося.

Цікаво Карантин проти економіки: скільки витримає світ

Пацієнти все одно помирали, чекаючи на своє місце в лікарні. Тоді в країні вирішили швидко вирішувати цю проблему і змінили підхід до неї. Додатковий простір був створений з нуля за допомогою найбільших місцевих компаній-чхеболів. В країні на 3 квітня зафіксовано лише 174 смерті на більше ніж 10 тисяч випадків. За попередньою інформацією, не було жодної смерті серед медиків. Спалах почався в кінці лютого з "пацієнтки 31" та секретної християнської секти. Тисячі людей заразились.

Але вже 1 березня ситуація була взята під контроль центром контролю за поширенням інфекційних захворювань та Корейською Медичною Асоціацією. Аналіз показав, що 80% випадків були легкими і лише одна особа з десяти потребувала лікування у повноцінному госпіталі. Через тиждень, лише 2200 або 40% хворих в Тегу чекали на своє місце в лікарнях. До 21 березня він впав до лише...124 людей без важких випадків.

"Ми можемо сконцентруватися на госпіталізації в палати інтенсивної терапії лише тих, кому це реально потрібно. Там вони отримуватимуть цілодобову допомогу, що понизить показник смертності", – пояснив Сон Юн-Ре, співробітник Міністерства охорони здоров’я.

Південна Корея для зручності розподілила пацієнтів на чотири категорії: без симптомів, легкий випадок, важкий, критичний стан. В лікарню йшли лише люди похилого віку, з критичною та важкою формою (висока температура, проблеми з диханням).

Молоді та безсимптомні (в країні провели величезну кількість тестів) були відправлені в гуртожитки, які здали в аренду Samsung, LG та іншими. Раніше, вони заселялися співробітниками компаній для тренінгів на кілька днів. Таких набралося близько 3000 людей. Держава платить за послуги та лікарів, але не за оренду. Виявилося, що на 200 пацієнтів потрібно лише 10 людей з персоналу.

Окрім власне місця для сну, вайфаю та, інколи, телебачення, там не було майже нічого. Так держава була впевнена, що тисячі пацієнтів з низьким ризиком на кілька тижнів залишаться у обсервації під наглядом. У кого стан погіршувався, тих перевозили до найближчої лікарні. Життя всередині розділено на 16-годинні зміни та зазвичай тихе.

І ще одне дуже важливе уточнення: тести на коронавірус були безкоштовними або дешевими, це дало змогу охопити велику частку населення. Скринінг дозволив виявляти хворобу на ранніх стадіях та діяти. На відміну від Китаю, де все вирішували представники Компартії (і вони часто-густо приховували реальну ситуацію), в Південній Кореї всім керували лікарі.

"Ми ведемо війну з малою кількістю часу. Якби ми не забезпечили інші місця для карантину, смертей було б як в інших країнах", – розповів WSJ Мін Пок-Кі, який очолює боротьбу з вірусом в епіцентрі – місті Тегу.

Вулиця в місті Тегу/ photo: Youtube CNN

Всі описані заходи дозволили загальмувати поширення хвороби за межі Тегу та загалом вповільнити її. Згодом, апробовану та успішну тактику в Тегу запровадили по всій країні. І навіть госпіталі почали повідомляти про достатню кількість захисного спорядження, масок та окулярів. Їх почало вистачати від 7 до 10 днів, хоча раніше запаси були невеликі.

​Це цікаво Зірка "Тоттенхема" проведе військові збори під час паузи у чемпіонаті

Нажаль, лікарі змушені носити одну маску весь день, а не змінювати її кожні 8 годин. Волонтери носять захисні костюми більше ніж дві години. "Не ідеально, але справимося" – наразі такий головний меседж лікарів. Про це і буде друга частина статті.

Медичні маски: як побороти головну нестачу світу

Через смог, в Азії маски – давно звичний атрибут/ photo: The Korea Herald

Цього елементу завжди не вистачає, яку державу не візьми. Південна Корея не була виключенням, але знайшла ефективний вихід. В основному, маски продавали в невеликих аптеках. New York Times розповідає історію на прикладі великого промислового міста Інчхон. Це третє за населенням місто країни, великий транспортний та діловий хаб. Там працює 1100 аптек.

Вони продають маску KF-94 (аналог американської N95) разом з магазинами на розі вулиць та більш великими мережами E-Mart. Але спочатку їх не було, окрім як задорого в інтернеті. Виникали сварки, бійки за місце і можливість придбати. Одна аптека навіть розмістила табличку: "Щодо масок: погрози та фізичне насилля проти співробітників караються згідно з законом". Як і з місцями для хворих, уряд ефективно втрутився та забезпечив наявність масок в аптеках.

Було оголошено: уряд купує 50% масок KF-94 у 130-ти виробників. Після цього вони будуть розповсюджені за ціною 1,23 долари США по всім 23 тисячам аптек у співпраці з фармацевтичною асоціацією. Так, з такою низькою ціною аптеки не будуть отримувати великі прибутки і навіть втрачатимуть гроші.

А що на Півночі КНДР може приховувати інформацію про хворих на COVID-19,– ЗМІ

Але фармації зрозуміли свою роль у забезпеченні населення. Фармацевти відповідали на питання людей, видавали інструкції, розповідали про соціальне дистанціювання, навчали правильно користуватись масками, відправляли хворих на тестування.

Далеко від міст, часто роль аптек виконували пошта або кооперативні аграрні офіси. На дверях фармацій були карти з вказанням інших найближчих місць та годинами продажу масок. Все інше майже не купляли. Популярні телефонні застосунки з картами як-то Kakao та Naver вказували адреси та кількість масок в аптеках.

Президент Південної Кореї на виробництві масок/photo: Teller Report

Як зростала епідемія так зростав і страх. Маски часто продавалися всі, а людей менше не ставало. І знову сипалися погрози та образи. 5 березня знову втрутився уряд, піднявши частку своїх закупівель масок до 80%. Особисто президент Мун Чже-Ін написав листа усім фармацевтам країни.

В ньому йшлося про те, що 70% масок будуть продаватися в локальних аптеках, які стають "першим наземним вузлом" нашої системи охорони здоров’я. Всі громадяни та зареєстровані іноземці можуть придбати дві маски на тиждень у визначений день.

Читайте ще Японія та коронавірус: чи можливо перемогти COVID-19 без карантину

У який, залежало від року їх народження. Система була однакова з Тайванем. Аптеки, принаймні в Інчхоні, працювали і у неділю. На вихідних купували значно більше. До кінця березня з чергами біля аптек вже можна було справлятися.

Цього не можна було досягти без активного втручання уряда в процес виробництва та продажу. А так в Східній Азії давно звикли носити маски під час холодного сезону та через високий рівень смогу.

Професор Кім Ір-Ду зі своїм виробом/photo: KAIST

Технологічний прогрес дійшов і до індустрії масок. В Південній Кореї в KAIST (Корейський передовий інститут науки і техніки) розробили нові маски з нановолокна. Наприклад, американські маски N95 втрачають свою ефективність, коли стають вологими і це робить неможливим їх повторне використання.

Корейські маски можна мити і використовувати кілька разів, в них вбудований ефективний (на думку самих розробників) нанофільтр. Маска, як кажуть вчені, витримала двадцять тестів на стерилізацію та прання.

Не втративши властивостей відбивати 94% бактерій та частинок пилу. Навіть після змочування в етанолі протягом трьох годин, все було добре. Фільтр можна використовувати у масках N95, які затребувані в усьому світі. Наразі розробники очікують фінальної перевірки від Міністерства по безпеці харчових продуктів та ліків, перш ніж виводити свої маски з фільтрами на ринок.