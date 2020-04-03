Преодолеть COVID-19: как Южная Корея побеждает пандемию

Нехватка медицинских масок и больничных коек – типичная ситуация для медицинских кризисов. Их не хватает по всему миру, даже в богатых и развитых странах. Но есть по крайней мере одна, которая смогла с этим справиться – Южная Корея

24 канал перевел статьи NYT и WSJ, чтобы понять, как ей это удалось.

Госпитали, тесты и общежития: Южная Корея останавливает вирус



Госпиталь в Южной Корее/photo: AsiaNews

Несмотря на предыдущий опыт борьбы с коронавирусом (страна пострадала от атипичной пневмонии SARS), Южная Корея не располагала достаточным количеством врачей и медицинского персонала, чтобы лечить всех больных новым коронавирусом Covid-19. С другой стороны, там 12 коек на тысячу человек. В США, к примеру, меньше чем 3 на тысячу. Чтобы пополнить медицинские лавы, звали волонтеров и более тысячи людей откликнулись.

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Пациенты все равно умирали, ожидая свое место в больнице. Тогда в стране решили быстро решать эту проблему и изменили подход к ней. Дополнительное пространство было создано с нуля с помощью крупнейших местных компаний-чхеболов. В стране на 3 апреля зафиксированы лишь 174 смерти на более чем 10 тысяч случаев. По предварительной информации, не было ни одного смертельного случая среди медиков. Вспышка началась в конце февраля с "пациентки 31" и секретной христианской секты. Тысячи людей заразились.

Но уже 1 марта ситуация была взята под контроль центром контроля за распространением инфекционных заболеваний и Корейской Медицинской Ассоциацией. Анализ показал, что 80% случаев были легкими и только один человек из десяти нуждался в лечении в полноценном госпитале. Через неделю, только 2 200 или 40% больных в Тэгу ждали свое место в больницах. До 21 марта это количество упало до лишь...124 человек без тяжелых случаев.

"Мы можем сконцентрироваться на госпитализации в палаты интенсивной терапии только тех, кому это реально нужно. Там они будут получать круглосуточную помощь, что снизит показатель смертности", – пояснил Сон Юн-Ре, сотрудник Министерства здравоохранения.

Южная Корея для удобства распределила пациентов на четыре категории: без симптомов, легкий случай, тяжелый, критическое состояние. В больницу шли только пожилые люди, с критической и тяжелой формой (высокая температура, проблемы с дыханием).

Молодые и бессимптомные (в стране провели огромное количество тестов) были отправлены в общежития, которые сдали в аренду Samsung, LG и другие. Раньше, они заселялись сотрудниками компаний для тренингов на несколько дней. Таких набралось около 3 000 человек. Государство платит за услуги врачей, но не за аренду. Оказалось, что на 200 пациентов нужно всего 10 человек из персонала.

Кроме собственно места для сна, вайфая и, иногда, телевидения, там не было почти ничего. Так государство было уверено, что тысячи пациентов с низким риском на несколько недель останутся в обсервации под присмотром. У кого состояние ухудшалось, тех перевозили в ближайшую больницу. Жизнь внутри разделена на 16-часовые смены и обычно тихая.

И еще одно очень важное уточнение: тесты на коронавирус были бесплатными или дешевыми, это позволило охватить большую долю населения. Скрининг позволил выявлять болезнь на ранних стадиях и действовать. В отличие от Китая, где все решали представители Компартии (и они часто скрывали реальную ситуацию), в Южной Корее всем руководили врачи.

"Мы ведем войну с малым количеством времени. Если бы мы не обеспечили другие места для карантина, смертей было бы как в других странах", – рассказал WSJ Мин Пок-Ки, который возглавляет борьбу с вирусом в эпицентре – городе Тэгу.



Улица в городе Тэгу/ photo: Youtube CNN

Все описанные меры позволили затормозить распространение болезни за пределы Тэгу и в целом замедлить ее. Впоследствии, апробированную и успешную тактику в Тэгу ввели по всей стране. И даже госпитали начали сообщать о достаточном количестве защитного снаряжения, масок и очков. Их начало хватать от 7 до 10 дней, хотя ранее запасы были невелики.

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К сожалению, врачи вынуждены носить одну маску весь день, а не менять ее каждые 8 часов. Волонтеры носят защитные костюмы более двух часов. "Не идеально, но справимся" – сейчас такой главный месседж врачей. Об этом и будет вторая часть статьи.

Медицинские маски: как побороть главную нехватку мира



Из-за смога, в Азии маски – давно привычный атрибут/ photo: The Korea Herald

Этого элемента всегда не хватает, какое государство не возьми. Южная Корея не была исключением, но нашла эффективный выход. В основном, маски продавали в небольших аптеках. New York Times рассказывает историю на примере крупного промышленного города Инчхон. Это третий по населению город страны, крупный транспортный и деловой хаб. Там работают 1 100 аптек.

Они продают маску KF-94 (аналог американской N95) вместе с магазинами на углу улиц и более крупными сетями E-Mart. Но сначала их не было, кроме как по высокой цене в интернете. Возникали ссоры, драки за место и возможность купить. Одна аптека даже разместила табличку: "Относительно масок: угрозы и физическое насилие против сотрудников караются по закону". Как и с местами для больных, правительство эффективно вмешалось и обеспечило наличие масок в аптеках.

Было объявлено: правительство покупает 50% масок KF-94 у 130-ти производителей. После этого они будут распространены по цене 1,23 доллара США по всем 23 тысячам аптек в сотрудничестве с фармацевтической ассоциацией. Так, с такой низкой ценой аптеки не будут получать большие прибыли и даже будут терять деньги.

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Но фармации поняли свою роль в обеспечении населения. Фармацевты отвечали на вопросы людей, выдавали инструкции, рассказывали о социальном дистанцировании, учили правильно пользоваться масками, отправляли больных на тестирование.

Вдали от городов, часто роль аптек выполняли почта или кооперативные аграрные офисы. На дверях фармаций были карты с указанием других ближайших мест и часами продажи масок. Все остальное почти не покупали. Популярные телефонные приложения с картами, вроде Kakao и Naver, указывали адреса и количество масок в аптеках.



Президент Южной Кореи на производстве масок/photo: Teller Report

Как росла эпидемия, так рос и страх. Маски часто продавались все, а людей меньше не становилось. И снова сыпались угрозы и оскорбления. 5 марта опять вмешалось правительство, подняв долю своих закупок масок до 80%. Лично президент Мун Чжэ-Ин написал письмо всем фармацевтам страны.

В нем говорилось о том, что 70% масок будут продаваться в локальных аптеках, которые становятся "первым наземным узлом" нашей системы здравоохранения. Все граждане и зарегистрированные иностранцы могут приобрести две маски в неделю в определенный день.

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В какой день, зависело от года их рождения. Система была одинакова с Тайванем. Аптеки, по крайней мере в Инчхоне, работали и в воскресенье. На выходных покупали значительно больше. До конца марта с очередями у аптек уже можно было справляться.

Этого нельзя было достичь без активного вмешательства правительства в процесс производства и продаж. А так в Восточной Азии давно привыкли носить маски во время холодного сезона и высокого уровня смога.



Профессор Ким Ир-Ду со своим изделием/photo: KAIST

Технологический прогресс дошел и до индустрии масок. В Южной Корее в KAIST (Корейский передовой институт науки и техники) разработали новые маски из нановолокна. Например, американские маски N95 теряют свою эффективность, когда становятся влажными и это делает невозможным их повторное использование.

Корейские маски можно мыть и использовать несколько раз, в них встроен эффективный (по мнению самих разработчиков) нанофильтр. Маска, как говорят ученые, выдержала двадцать тестов на стерилизацию и стирку.

Не потеряв свойств отражать 94% бактерий и частиц пыли. Даже после смачивания в этаноле в течение трех часов, все было хорошо. Фильтр можно использовать в масках N95, которые востребованы во всем мире. Сейчас разработчики ожидают финальной проверки от Министерства по безопасности пищевых продуктов и лекарств, прежде чем выводить свои маски с фильтрами на рынок.