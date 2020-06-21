Если кто-то посетит Исландию сейчас, то может почувствовать себя в параллельной реальности, где коронавирус никогда не случался.

Викинги и эпидемия: как все началось



Сначала в Исландии действительно были проблемы / Фото Nordic Life Science News

Рестораны и бары в Исландии заполнены, на улице много людей, пишет в своей статье издание CNN. Величественные природные парки открыты для туристов. 24 канал рассказывает о феномене.

Другая история успеха Жесткие правила и мобилизация врачей: как Греции удалось побороть коронавирус

Для людей, прибывающих из стран, которые до сих пор находятся под ограничениями, возможность поесть ланч в кафе Рейкьявика фактически равна возможности посмотреть вниз с громкого исландского водопада Гулльфосс. Дополнительный бонус в это время года? Обычно заполненная туристами, сейчас Исландия пуста. Поэтому такие места, как горячие источники Гейсир, можно "арендовать" фактически только для себя.

Страна начала подготовку к первым случаям еще до того, как они были зафиксированы, внимательно следя за новостями из Китая. К отслеживанию контактов привлекли даже детективов, пишет The New Yorker.

Первый звонок? Уже через два часа – мужчина, который недавно катался на лыжах в Доломитовых Альпах. Люди, которые были возле больных на расстоянии 2 м, считались потенциально зараженными: их находили и отправляли на карантин.

Коронавирус на Земле льда Не то, чтобы Исландия имела иммунитет к COVID-19. На ранних стадиях инфекция вызвала панику среди маленького населения острова, а количество больных было высоким – 513 случаев на 100 тысяч населения. Это больше, чем в Италии и Великобритании (450 на 100 тысяч). В марте среди исландцев могло быть и 100 случаев в день, а контактных лиц было 200. В Исландии было зафиксировано 1816 случаев и лишь 10 умерших!

Команда детектива Эвара Палмасона использовала камеры наблюдения и пыталась понять, кто и как передвигался. Фактически все население было отслежено, а количество случаев рекордно упало.

"Святая троица" и биотехнологии



Люди, ответственные за борьбу с коронавирусом в Исландии стали звездами / Фото Iceland Monitor

Страна не просто "сгладила кривую", пишет The New Yorker. Исландцы, виртуально, уничтожили ее. Все врачи были мобилизованы, включая пенсионеров и тех, кто ушел из профессии. Эти команды консультировали по телефону. Такая тактика уменьшила количество госпитализаций и переводов в палаты интенсивной терапии.

Карантина не было, кроме закрытия ночных клубов и салонов красоты и запрета собираться больше 20 человек. С мая открыли школы, разрешили собираться вместе до 50 человек.

Исландцы были уверены в ситуации, когда открыли границы 15 июня. Смертность была минимальная – 3 человека на 100 тысяч населения. Например, в той же Британии этот показатель – 440 человек на 100 тысяч! Это один из самых низких показателей в мире, во время эпидемии смертность даже пошла вниз.



Кари Стефанссон – глава главной частной лаборатории deCODE / фото Iceland Monitor

Глава главной частной лаборатории deCODE Кари Стефанссон сказал CNN, что часть успеха – следить за региональными мутациями вируса, который прибывает из разных точек мира. "Когда вирус продвигается в новый регион, он продолжает мутировать немного рандомно", – объясняет Карри. deCODE – биотехническая фирма, которая до эпидемии занималась преимущественно генетическими исследованиями. Они заметили, что штамм вируса с Западного побережья США отличается от штамма с Восточного.

​Читайте еще Италия выходит из карантина: мафиози на свободе и кризис

15,5% населения Исландии прошло тестирование, поэтому ученые теперь могут понимать, откуда вирус пришел, и следить за ним в обществе.

Лишь трое людей отвечали за всю ситуацию в правительстве: директор по чрезвычайным ситуациям Видир Рейниссон, главный эпидемиолог Торольфур Гуднасон и председатель директората здравоохранения – Альма Мюллер. Вместе со Стефанссоном эта троица стала звездами в Исландии во время эпидемии с прозвищем "святая троица" (фото выше – 24).

"Эти трое – полицейский, доктор и эпидемиолог – они такие герои. Только говорили с людьми о фактах и основах, как себя вести. Политики и политиков вообще рядом не было", – рассказал Бёоркур Арнарсон, продавец произведений искусства, который сам переболел коронавирусом.

Альма – первая женщина, служившая с береговой охраной Исландии на вертолете (это произошло в 1990). В 2018 она же стала первой женщиной, возглавившей Директорат здоровья.



Типичный пейзаж Исландии / Фото CNBC

"Мы привыкли к катастрофам. Здесь случаются лавины, извержения, землетрясения и так далее. Но ведь это (победа над COVID-19 – 24) был успех, правда?"– пошутила она с журналистом The New Yorker.

​Актуально ЕС хочет выйти из кризиса: где и когда планируют смягчить карантин

Так было не всегда. В 1707 году исландец умер на корабле из Копенгагена от оспы. Его похоронили в море, но вещи прибыли на остров. Эпидемия за два года убила четверть тогдашнего населения.

Страна возвращается на работу



Исландия праздновала День Независимости во время эпидемии / Фото Iceland Mag

17 июня местные жители с привычной радостью отмечали День Независимости, выходя на улицы.

Когда глава правительства Катрин Якобсдоттир обращалась к нации, не было масок или социальной дистанции. Но для тех, кто прибывает, условия все еще жесткие: носить маску в аэропорту вылета, в самолете и по прибытию. Затем нужно пройти два теста на коронавирус – мазки изо рта и носа. Это позволит выявить потенциально больных коронавирусом.

С 1 июля, когда Исландия откроется для стран вне Шенгенской зоны, этот процесс будет стоить 114 долларов США. Результат придет в текстовом сообщении через несколько часов после тестирования. Если он положительный, то новоприбывшие должны изолироваться на 14 дней, независимо от планов. Если кто-то не хочет делать тест, то для них тоже предусмотрен карантин.

Отрицательный результат открывает туристу всю Исландию без ограничений. Из аэропорта можно отправиться прямо к одной из главных туристических приманок – геотермальному спа Голубая Лагуна, который функционирует рядом с электростанцией возле города Кеблавик.

Правительство сейчас делает все возможное, чтобы экономика заработала, особенно туризм, который больше всего пострадал от коронавируса. Если практика хорошо себя покажет, она может быть закреплена на несколько следующих месяцев.

"Мы, конечно, в курсе о второй волне, но в Исландии сейчас очень высокий показатель безработицы, – пояснила CNN Катрин Якобсдоттир. – Мы к этому не привыкли. Поэтому наш гайд сейчас как правительства – уменьшить его, дать возможность большему количеству людей снова работать". Катрин назвала открытие Исландии экспериментом.



Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир / фото: WHO / EUROPE

Она из Лево-Зеленого Движения, ей 44 года, возглавила кабинет в 2017 году, когда один за другим рухнули два правительства. Одно из-за сексуального скандала, второе – из-за оффшорного.

Рекордная безработица В цифрах это выражается так: с января по апрель 2020 года безработица была 7% и продолжает расти. Голубая Лагуна была закрыта с марта и потеряла прибыль от 2500-3000 людей ежедневно. Когда заработает, количество посетителей будет ограничено из-за пандемии.

Возрождение туризма

Возвращение туристов дает надежду и гидам по Исландии, таким как Скотт Драммонд из Hidden Iceland. Он сказал, что ситуация вынудила его сократить штат компании с 15 человек до шести. Он держался, но потом наступил момент, когда не мог выживать без прибыли. Впрочем, сейчас ситуация улучшается и количество обращений на сайт выросло на 500% после объявления об открытии границ. В 2019 году в Исландию приехало 2 млн иностранных туристов.

Туризм это лишь 8% от ВВП Исландии в 2019 году, поэтому экономисты опасаются, что наплыв желающих приехать в страну не очень поможет возродить экономику.

"Для туризма это, конечно, плохо, но надо смотреть на ситуацию в целом. Торговый баланс Исландии серьезно не пострадал. Открытие границ значит, что исландцы тоже будут путешествовать, вывозя валюту с собой", – пояснила CNN профессор Тинна Асгейрсдоттир из Университета Исландии.

Опыт Азии Преодолеть COVID-19: как Южная Корея побеждает пандемию

Катрин Якобсдоттир добавляет: "Туризм в Исландии в этом году не спасти. Но люди должны прибывать на остров и покидать его без нагрузки на медицинскую систему. Нужен деликатный баланс".

Исландия теперь планирует продвигать за рубежом свой успешный опыт борьбы с вирусом и возрождения после него.