Греции, чья экономика до сих пор переживает нелегкие времена, удалось на удивление легко побороть вспышку коронавируса. Теперь Афины могут хорошо заработать и оживить туристическую отрасль.

Как коронавирус пришел в Грецию

Сцена перед Парламентом Греции, Афины / Фото Al-Jazeera

Греция долгое время была одной из наиболее проблемных стран ЕС, хотя в последние годы стабильность и сильный проевропейский курс вернулись в Афины. Тем не менее, давняя демократия все еще имеет много долгов и экономику, которая очень зависит от туризма. Карантин занял месяц, и в конце апреля Греция уже начала возвращаться к нормальной жизни.

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Впрочем, когда ударила пандемия коронавируса, на Грецию мало кто ставил.

Но она удивила многих и обошлось "малой кровью": заболевших было гораздо меньше, чем в Испании и Италии. Чуть более 3000 человек заболели в Греции, из них 183 – умерли. Это очень низкие показатели на стране с 10,7 млн человек. Бельгия, которая имеет примерно столько же, зафиксировала 47 тысяч инфицированных и 7331 смерть.

Три страны имеют схожие проблемы: неустойчивая экономика, стареющее население, довольно большая безработица. Греция уступает лишь Италии по среднему возрасту граждан, то есть является второй во всем ЕС.

Минимальное тестирование

К тому же, греки тестировали на болезнь лишь малую часть своего населения, К тому же, греки тестировали на болезнь лишь малую часть своего населения, около 70 тысяч (менее 1% всех греков – 24). В основном тесты делали только тем, кто попал в госпиталь, контактным лицам и тем, кто прибыл из других стран.

Это не позволяет точно сказать, насколько широко вирус распространился в обществе. Из-за очень плохих условий произошли несколько вспышек в лагерях для мигрантов. 150 работников отеля, где в том числе их размещали, заболели COVID-19. В лагере на острове Лесбос содержалось 18 тысяч человек, и там было всего три врача, по данным Международного комитета спасения. Плотность "населения" там больше, чем даже на лайнере "Бриллиантовая принцесса", где коронавирус распространялся быстрее, чем в Ухане.

Как Греции удалось превзойти все ожидания с такой плохой стартовой позицией? Все началось с быстрого введения в действие мер по социальной изоляции и максимального усиления ослабленной системы здравоохранения.

Нация согласилась слушать советы и указы от политических и медицинских лидеров. Хотя еще несколько месяцев назад трудно было представить, что православнюу Пасху придется праздновать без традиционной жарки ягненка. На улицах атмосфера была также невеселая, потому что полиция жестко контролировала соблюдение карантина, иногда применяя чрезмерную силу и даже беспилотники.

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Интересно, что Церковь Греции отрицала передачу коронавируса через причастие, вино и хлеб. Этот тезис опровергли медицинские эксперты, которые в свою очередь начали активно готовиться. И выиграли время.

Быстрые решения и усиление системы

Действующая медицинская система спасла много жизней греков / Фото Anadolu Agency

Уже 27-го февраля, после первого случая вируса в городе Салоники (Фессалоники), ежегодный местный Карнавал был отменен. 11-го марта были закрыты школы, через два дня остановили все не жизненно важные передвижения, закрыли кафе, рестораны, библиотеки, музеи.

Разрешение правительства потребовалось даже для выгула собаки. Афины действовали, когда Рим еще не стал, потому что уже видели, что надвигается на соседей. В Италии каждые две минуты умирал человек, подчеркнул глава правительства Мицотакис. Греция отчаянно пыталась избежать такой судьбы.

"Мы сознательно принесли большую финансовую жертву, но не жертвовали жизнями и действовали на опережение", – признался NYT Гиоргос Гарапетритис, государственный министр Греции. Через некоторое время ввели обязательный двухнедельный карантин для всех, кто прибывает в Грецию из других стран.

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"В клиниках, количество коек в интенсивной терапии было повышено на 70%, наняты 3337 человек на работу", – рассказал NYT Вассилис Кликиас, министр здравоохранения. Еще около 3000 вакансий были открыты в процессе. До пандемии Греция имела лишь 5,2 койки на 100 тысяч населения. Для сравнения, Германия имела 29,2. Государственные больницы смогли сосредоточиться на коронавирусе, в то время как частные брали на себя всех остальных, кому требовалось лечение.

Быстрая мобилизация врачей и медицинских работников стала ключевым фактором борьбы с коронавирусом в Греции.

Самыми популярными людьми в стране стали Сотирис Циодрас, инфекционист из Университета Афин и Николас Гардалиас, заместитель министра гражданской защиты. Их брифинги имели самые высокие рейтинги на телевидении. Доверие к научно-политическому тандему и их решениям было высоким, а коммуникация – активной и постоянной.

Вообще, это необычное поведение для любого правительства Греции во времена вызовов, - признал Кевин Физерстоун из Элленистической обсерватории в Лондонской Школе Экономики.

Экономика вслед за медициной

Кстати, об экономике – доверие к правительству может легко исчезнуть, если ее не вернуть на рельсы так же быстро, как медицину. Особенно это касается сектора туризма (18% ВВП страны). Он только начал восстанавливаться после кризиса 2008-09 годов. Но экономика все еще на 40% меньше, чем была раньше.



Лето, море, экономика: как Греция выходит из карантина

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на Санторини / Фото Bloomberg

Стоя на фоне заката на живописном острове Санторини, глава правительства Греции Кириакос Мицотакис говорил, что его страна готова к лету: "мы готовы поделиться легендарным греческим гостеприимством и снова приветствовать мир".

Туризм, фактически, стал спасительной индустрией для Греции, которая позволила удержаться на плаву, несмотря на непрекращающиеся экономические проблемы. Сейчас в ней занято до трети населения. "Мы прошли через хуший кризис, чем этот", – сказал в заключение выступления премьер.

Греки сделали все, чтобы успеть. "Риск экстремально просчитан, но не делать ничего – тоже не выход", –сказал Мицотакис. План - "продавать" Грецию как наиболее безопасное и уютное направление для отдыха. Даже маленькие острова получили необходимое оборудование для тестирования.

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Конечно, есть риск второй волны, когда приедет много туристов из разных стран. С 1 июля Греция снимет почти все ограничения на прибытие (за исключением некоторых стран). Региональные аэропорты тоже смогут принимать рейсы, включая Санторини.

Внутри страны социальная дистанция и ношение масок в общественном транспорте остаются незыблемыми нормами. Разработаны новые правила работы гостиниц и ресторанов. "Мы оптимистично и ответственно готовим наши отели, потому что хотим избежать 18-ти месяцев простоя", - рассказал Александрис Вассиликос, президент греческой гостиничной палаты. Из-за пандемии запросы упали разве что до дюжины из сотен прошлого года.

"Слушайте, я не могу посоветовать правительству держать людей под стеклом, – поделился с Bloomberg Гкикас Майорникис, ученый-эпидемиолог из Университета Афин и советник правительства по вопросам Covid-19. – Наша работа – уменьшить риск и сдержать его". В Греции прогнозируют увеличение туристического интереса после 1 июля.

Исторически немцы и британцы больше всех других ездили в Грецию. И если Берлин держит все под контролем, то Лондон столкнулся с катастрофой и сейчас является страной Западной Европы с наибольшим числом больных. Рейсы оттуда Греция не планирует принимать до того самого июля, а возможно и позже.

Греция ждет туристов и смотрит в новое будущее, чтобы монетизировать свою победу над коронавирусом.