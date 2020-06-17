Греція, чия економіка ще досі переживає нелегкі часи, вдалося напрочуд легко побороти спалах коронавірус. Тепер Афіни можуть добрече заробити й оживити туристичну галузь.

Як коронавірус прийшов до Греції

Сцена перед Парламентом Греції, Афіни / Фото Al-Jazeera

Греція довгий час була однією з найбільш проблемних країн ЄС, хоча в останні роки стабільність та сильний проєвропейський курс повернулися в Афіни. Тим не менш, давня демократія все ще має багато боргів та економіку, яка дуже залежить від туризму. Карантин зайняв місяць й в кінці квітня Греція вже почала повертатися до нормального життя.

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Втім, коли вдарила пандемія коронавірусу, на Грецію мало хто ставив.

Але вона здивувала багатьох та обійшлося "малою кров'ю": захворівших було набагато менше, ніж у Іспанії та Італії. Трохи більше 3000 людей захворіли у Греції, з них 183 – померли. Це дуже низькі показники на країну з 10,7 млн людей. Бельгія, яка має приблизно стільки ж, зафіксувала 47 тисяч інфікованих та 7331 смерть.

Три країни мають схожі проблеми: нестійка економіка, старіюче населення, доволі велике безробіття. Греція поступається лише Італії за середнім віком громадян, тобто є другою у всьому ЄС.

Мінімальне тестування До того ж, греки тестували на хворобу лише малу частину свого населення, До того ж, греки тестували на хворобу лише малу частину свого населення, близько 70 тисяч (менше 1% всіх греків – 24). В основному тести робили лише тим, хто потрапив до госпіталю, контактним особам та тим, хто прибув з інших країн.

Це не дає змогу точно сказати, наскільки широко вірус поширився в суспільстві. Через дуже погані умови, сталися кілька спалахів у таборах для мігрантів. 150 працівників готелю, де у тому числі їх розміщували, захворіли на COVID-19. У таборі на острові Лесбос утримувалося 18 тисяч людей і там було всього три лікаря, за даними Міжнародного комітету порятунку. Щільність "населення" там більша ніж навіть на лайнері "Діамантова принцеса", де коронавірус поширювався швидше, ніж в Ухані.

Як Греції вдалося перевершити всі сподівання з такою поганою стартовою позицією? Все почалося із швидкого введення в дію заходів з соціальної ізоляції та максимального посилення ослабленої системи охорони здоров'я.

Нація зголосилася слухати поради та укази від політичних та медичних лідерів. Хоча ще кілька місяців тому важко було уявити, що православний Великдень доведеться святкувати без традиційного смаження ягняти. На вулицях атмосфера була тех невесела, бо поліція жорстко контролювала дотримання карантину, подекуди застосовуючи надмірну силу та навіть безпілотники.

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Цікаво, що Церква Греції заперечувала передачу коронавірусу через причастя, віно та хліб. Цю тезу активно спростували медичні експерти, які натомість почали активно готуватися. І виграли час.

Швидкі рішення та посилення системи

Діюча медична система врятувала багато життів греків / Фото Anadolu Agency

Вже 27-го лютого, після першого випадку вірусу у місті Салоніки (Фессалоніки), щорічний місцевий Карнавал був скасований. 11-го березня були закриті школи, через два дні зупинили всі не життєво важливі пересування, закрили кафе, ресторани, бібліотеки, музеї.

Дозвіл уряду був потрібен навіть для вигулу собаки. Афіни діяли, коли Рим ще не почав, бо вже бачили, що насувається на сусідів. В Італії кожні дві хвилини помирала людина, наголосив голова уряду Міцотакіс. Греція відчайдушно намагалася уникнути такої долі.

"Ми свідомо принесли велику фінансову жертву, але не жертвували життями і діяли на випередження", – зізнався NYT Гіоргос Гарапетрітіс, державний міністр Греції. Через деякий час ввели обов'язковий двотижневий карантин для всіх, хто прибуває до Греції з інших країн.

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"В клініках, кількість ліжок у інтенсивній терапії було підвищено на 70%, найнято 3337 людей на роботу", – розповів NYT Вассіліс Кілікіас, міністр охорони здоров'я. Ще близько 3000 вакансій були відкриті у процесі. До пандемії Греція мала лише 5,2 ліжка на 100 тисяч населення. Для порівняння, Німеччина мала 29,2. Державні лікарні змогли зосередитись на коронавірусі, у той час як приватні брали на себе всіх інших, кому було потрібне лікування.

Швидка мобілізація лікарів та медичних працівників стала ключовим фактором боротьби з коронавірусом в Греції.

Найпопулярнішими людьми в країні стали Сотіріс Ціодрас, інфекціоніст з Університету Афін та Ніколас Гардаліас, заступник міністра громадянського захисту. Їхні брифінги мали найвищі рейтинги на телебаченні. Довіра до науково-політичного тандему та їх рішень була високою, а комунікація – активною та постійною.

Взагалі, це незвична поведінка для будь-якого уряду Греції у часи викликів, – визнав Кевін Фізерстоун з Елленістичної Обсерваторії в Лондоніській Школі Економіки.

Економіка вслід за медициною До речі, про економіку – довіра до уряду може легко зникнути, якщо її не повернути на рейки так само швидко, як медицину. Особливо це стосується сектору туризму (18% ВВП країни). Він лише почав відновлюватись після кризи 2008-09 років. Але економіка все ще на 40% менша, ніж була раніше.

Літо, море, економіка: як Греція виходить з карантину

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на Санторіні / Фото Bloomberg

Стоячи на фоні заходу сонця на мальовничому острові Санторіні, голова уряду Греції Кіріакос Міцотакіс говорив, що його країна готова до літа: "Ми готові поділитися легендарною грецькою гостинністю та знову вітати світ".

Туризм, фактично, став рятівною індустрією для Греції, яка дала змогу втриматись на плаву, незважаючи на безкінечні економічні проблеми. Зараз у ній зайнято до третини населення. "Ми пройшли через гірші кризи, ніж ця", – сказав на закінчення виступу прем'єр.

Греки зробили все, щоб встигнути. "Ризик екстремально прорахований, але не робити нічого – теж не вихід", –сказав Міцотакіс. План – "продавати" Грецію як найбільш безпечний та затишний напрям для відпочинку. Навіть маленькі острови отримали необхідне обладнання для тестування.

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Звичайно, є ризик другої хвилі, коли приїде багато туристів з різних країн. З 1 липня Греція зніме майже всі обмеження на прибуття (за вийнятком деяких країн). Регіональні аеропорти теж зможуть приймати рейси, включаючи Санторіні.

Всередині країни соціальна дистанція та носіння масок у громадському транспорті залишаються непорушними нормами. Розроблені нові правила роботи готелів та ресторанів. "Ми оптимістично та відповідально готуємо наші готелі, бо хочемо уникнути 18-ти місяців простою", – розповів Александріс Вассілікос, президент Грецької Готельної Палати. Через пандемію запити впали хіба до дюжини з сотень минулого року.

"Слухайте, я не можу порадити уряду тримати людей під склом, – поділився з Bloomberg Гкікас Майорнікіс, вчений-епідеміолог з Університету Афін та радник уряду з питань Covid-19. – Наша робота – зменшити ризик та стримати його". В Греції прогнозують збільшення туристичного інтересу після 1 липня.

Історично німці та британці більше всіх інших їздили до Греції. І якщо Берлін тримає все під контролем, то Лондон зіткнувся з катастрофою і наразі є країною Західної Європи з найбільшим числом хворих. Рейси звідти Греція не планує приймати до того самого липня, а можливо і пізніше.

Греція чекає на туристів і дивиться у нове майбутнє, щоб монетизувати свою перемогу над коронавірусом.