Очільник Білого дому і його дружина отримали позитивні результати тесту на COVID-19. Дональд і Меланія Трамп заразилися коронавірусом після того, як у помічниці президента виявили інфекцію.

Про позитивний тест на коронавірус Трамп написав у своєму твіттері.

Раніше У помічниці Трампа – коронавірус: глава Білого дому на карантині

Цієї ночі я та Меланія отримали позитивний тест на COVID-19. Ми негайно почнемо наш карантин і процес одужання. Ми пройдемо через це разом,

– написав Трамп.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Зверніть увагу! 30 вересня Дональд Трамп і його головний конкурент на виборах демократ Джо Байден провели перший тур публічних дебатів. Вже 3 листопада у США мають відбутися вибори президента США. Аби уникнути масового інфікування коронавірусом у країні голосування пропонують провести не лише на дільницях, а й поштою. Втім, Трамп виступає проти такого способу, бо вважає, що голосування таким чином легше фальсифікувати.

Коронавірус у Білому домі

Випадки зараження COVID-19 фіксували в Білому домі вже кілька разів.

У травні коронавірус виявили у колишнього прессекретаря віцепрезидента США Майкла Пенса Кеті Міллер, а в кінці липня заразився також помічник президента США з нацбезпеки Роберт О'Браєн. Обидва чиновники вже одужали і повернулися до роботи.

Попри те, що темпи поширення коронавірусу у США досить стрімкі, Дональд Трамп тривалий час нехтував носінням маски у публічних місцях. Він навіть пояснював: не хоче, аби таким його бачили преса і люди.

Протягом декількох місяців помічники намагалися змусити Трампа носити маску, але він наполегливо відмовлявся і на людях одягав її тільки один раз.

Навесні Трамп навіть висміяв Джо Байдена за носіння маски, а під час брифінгу в квітні він припустив, що вона не здається йому президентською.

Щоправда, трохи згодом, у липні, глава Білого дому змінив свою думку та назвав носіння захисної маски проявом патріотизму.

Коронавірус у США: головне

США – лідер за кількість інфікувань коронавірусом у світі. Станом на 2 жовтня в країні виявили понад 7 мільйонів 494 тисячі випадків захворювання. Від ускладнень, спричинених недугою, померли понад 212 тисяч осіб. Одужали понад 4 мільйони 736 тисяч пацієнтів.