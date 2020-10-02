Дональд і Меланія Трамп інфікувалися коронавірусом
Очільник Білого дому і його дружина отримали позитивні результати тесту на COVID-19. Дональд і Меланія Трамп заразилися коронавірусом після того, як у помічниці президента виявили інфекцію.
Про позитивний тест на коронавірус Трамп написав у своєму твіттері.
Раніше У помічниці Трампа – коронавірус: глава Білого дому на карантині
Цієї ночі я та Меланія отримали позитивний тест на COVID-19. Ми негайно почнемо наш карантин і процес одужання. Ми пройдемо через це разом,
– написав Трамп.
Коронавірус у Білому домі
Випадки зараження COVID-19 фіксували в Білому домі вже кілька разів.
У травні коронавірус виявили у колишнього прессекретаря віцепрезидента США Майкла Пенса Кеті Міллер, а в кінці липня заразився також помічник президента США з нацбезпеки Роберт О'Браєн. Обидва чиновники вже одужали і повернулися до роботи.
Попри те, що темпи поширення коронавірусу у США досить стрімкі, Дональд Трамп тривалий час нехтував носінням маски у публічних місцях. Він навіть пояснював: не хоче, аби таким його бачили преса і люди.
Протягом декількох місяців помічники намагалися змусити Трампа носити маску, але він наполегливо відмовлявся і на людях одягав її тільки один раз.
Навесні Трамп навіть висміяв Джо Байдена за носіння маски, а під час брифінгу в квітні він припустив, що вона не здається йому президентською.
Щоправда, трохи згодом, у липні, глава Білого дому змінив свою думку та назвав носіння захисної маски проявом патріотизму.
Коронавірус у США: головне
США – лідер за кількість інфікувань коронавірусом у світі. Станом на 2 жовтня в країні виявили понад 7 мільйонів 494 тисячі випадків захворювання. Від ускладнень, спричинених недугою, померли понад 212 тисяч осіб. Одужали понад 4 мільйони 736 тисяч пацієнтів.