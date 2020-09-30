Кандидати в президенти США Дональд Трамп і Джозеф Байден проводять передвиборчі дебати. За п'ять тижнів до виборів президента ключові кандидати позмагалися в словесному "протистоянні". Хто ж переможець – визначать американці під час голосування 3 листопада 2020 року.

Про найцікавіші моменти з передвиборчих дебатів Трампа й Байдена розповідає 24 канал з посиланням на CBSN.

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Нинішні дебати є лише першими з двох перед виборами, так званими "тренувальними". Наступні дві зустрічі заплановані на 15 і 22 жовтня. Регламент дебатів – 90 хвилин та 6 блоків питань.

У дебатах 29 вересня (старт о 4 ранку 30 вересня за Києвом) кандидати беруть участь разом з помічниками:

З Дональдом Трампом – ексмер Нью-Йорка Руді Джуліані й ексгубернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті.

З Джозефом Байденом – представники Республіканської партії.

Комісія з дебатів опублікувала питання, які обговорюватимуть кандидати:

Минуле Трампа та Байдена.

Верховний Суд.

Пандемія COVID-19.

Расові протести й насильство у містах.

Чесність майбутніх виборів.

Економіка.

Дебати між Дональдом Трампом та Джозефом Байденом: відео

Календар президентських виборів у США:

29 вересня 2020 року – перші дебати кандидатів ("тренувальні"), другі дебати будуть ближче до дня голосування,

3 листопада 2020 року – день голосування, результати будуть відомі або ж вже увечері цього дня, або в найближчі кілька днів,

20 січня 2021 року – інавгурація нового президента США.

Хто може виграти президентські вибори в США

За останніми опитуваннями, за 5 тижнів до голосування лідирує кандидат від Демократичної партії Джозеф Байден, але відрив незначний. Опитування громадської думки:

Джозеф Байден – 47%,

Дональд Трамп – 45%.

Наразі прогнози зберігають інтригу. Значно більшим він був у період квітня – червня 2020 року. Тоді Джозеф Байден випереджав свого конкурента подекуди одразу на 10 пунктів.