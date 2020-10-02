У першої помічниці президента США Дональда Трампа Хоуп Гікс виявили COVID-19. Трамп та його дружина Меланія перебувають на карантині.

Гікс постійно супроводжувала Трампа

Гікс постійно спілкується з Трампом і супроводжувала його на дебатах у Клівленді. Про це інформує CNN.

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Факт інфікування підтвердив сам президент США у твіттері.

Хоуп Гікс, яка так важко працювала, без жодної перерви, щойно отримала позитивний тест на коронавірус. Жахливо!

– написав Трамп.

Глава Білого Дому зазначив, що він та його дружина Меланія одразу здали тести на COVID-19 і пішли на карантин.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Яка ситуація з коронавірусом у США

США – лідер за кількість інфікувань коронавірусом у світі. Станом на 2 жовтня в країні виявили понад 7 мільйонів 277 тисяч випадків захворювання. Від ускладнень, спричинених недугою, померли більше ніж 207 тисяч осіб. Одужали понад 2 мільйони 870 тисяч пацієнтів.