У помічниці Трампа – коронавірус: глава Білого дому на карантині
У першої помічниці президента США Дональда Трампа Хоуп Гікс виявили COVID-19. Трамп та його дружина Меланія перебувають на карантині.
Гікс постійно супроводжувала Трампа
Гікс постійно спілкується з Трампом і супроводжувала його на дебатах у Клівленді. Про це інформує CNN.
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Факт інфікування підтвердив сам президент США у твіттері.
Хоуп Гікс, яка так важко працювала, без жодної перерви, щойно отримала позитивний тест на коронавірус. Жахливо!
– написав Трамп.
Глава Білого Дому зазначив, що він та його дружина Меланія одразу здали тести на COVID-19 і пішли на карантин.
Яка ситуація з коронавірусом у США
США – лідер за кількість інфікувань коронавірусом у світі. Станом на 2 жовтня в країні виявили понад 7 мільйонів 277 тисяч випадків захворювання. Від ускладнень, спричинених недугою, померли більше ніж 207 тисяч осіб. Одужали понад 2 мільйони 870 тисяч пацієнтів.