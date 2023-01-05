Не просто полякати: які сигнали Путіну надсилають США тренуванням десанту в Румунії

В Румунії зараз дислокується 101-ша повітрянодесантна дивізія армії США, та сама, яка воювала з талібами в Афганістані. Цей крок США та НАТО можна розцінювати як відповідь Москві та як попередження про недопустимість подальшої ескалації.

Про це 24 Каналу розповів політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, підрозділ цієї дивізії вперше з часів Другої світової війни базується у Європі.

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Війська НАТО розташовані по всьому східному кордону Альянсу

Він зауважив, що американські військові дислокуються в Румунії з осені, і тоді ця інформація була висвітлена американським телебаченням та іншими світовими ЗМІ.

Командир підрозділу давав коментарі та підтверджував, так, ми тут, в Румунії. Це був тонкий натяк, що, мовляв, якщо хтось думає, що ми тут просто, тому що нам нема чого робити, так це насправді не так. І вони залишаються там досі,

– наголосив експерт.

Він нагадав, що об'єднані війська НАТО розташовані також на кордоні з Білоруссю у Польщі. Також вони дислокуються на кордонах з Росією у країнах Балтії. І фактично на сьогодні – по всьому східному кордону Північноатлантичного альянсу розташовані війська НАТО.

Чіткий сигнал Росії

"I це не просто війська країн – членів НАТО, а справді війська Альянсу та інших країн, які доволі потужно наростять свою бойову здатність, якщо щось станеться. Тут питання – якщо", – вважає Клочок.

За його словами, позиція НАТО в цій частині зараз дуже чітка. Про це мовив Генсек Єнс Столтенберг, а також Джо Байден: мовляв, США не будуть втручатися у війну.

Але ще в травні минулого року в Конгресі було зареєстровано відповідну постанову, яка дає можливість залучати війська США до війни в Україні,

– підкреслив він.

Експерт запевнив, що за цю постанову може швидко відбутися голосування.

"Така практика в діяльності держаних органів Сполучених Штатів вже була в попередні роки і в інших війнах. Тому тут нічого нового немає, і це відбувається не просто задля того, щоб налякати Росію. Це чіткий сигнал", – зауважив він.

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Путін змінив риторику

На його думку, термін пересування цих військ в місця дислокації відмірюється 1 – 2 добами. Це означає, що за цей час росіяни не встигнуть здійснити навіть потужного марш-кидка, наприклад, до Центру або на Північ України.

Мовиться про загрозу з боку Білорусі – звідти можуть зайти російські та білоруські війська. Але війська НАТО, які зараз дислокуються в Польщі, також цього не допустять. Це все на чіткому контролі,

– вважає Клочок.

Він зазначив, що це все добре розуміє Путін. Саме тому останнім часом очільник Кремля змінив риторику. Тепер він не згадує про ядерну загрозу, все менше мовиться про те, що Росія буде бити по країнах – членах НАТО. Навіть риторика російських пропагандистів змінилась.

"Вони чудово розуміють, що у випадку ескалації, їх просто зустрінуть війська НАТО, якщо наших потужностей не вистачить. Але, думаю, що ми впораємось", – наголосив політичний експерт.

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