Не просто попугать: какие сигналы Путину посылают США тренировкой десанта в Румынии

В Румынии сейчас дислоцируется 101-я воздушно-десантная дивизия армии США, та самая, которая воевала с талибами в Афганистане. Этот шаг США и НАТО можно расценивать как ответ Москве и как предупреждение о недопустимости дальнейшей эскалации.

Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. По его словам, подразделение этой дивизии впервые со Второй мировой войны базируется в Европе.

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Войска НАТО расположены по всей восточной границе Альянса

Он отметил, что американские военные дислоцируются в Румынии с осени, и тогда эта информация была освещена американским телевидением и другими мировыми СМИ.

Командир подразделения давал комментарии и подтверждал, да, мы здесь, в Румынии. Это был тонкий намек, что, мол, если кто-то думает, что мы здесь просто, потому что нам нечего делать, так это действительно не так. И они остаются там до сих пор,

– подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что объединенные войска НАТО находятся также на границе с Беларусью в Польше. Они также дислоцируются на границах с Россией в странах Балтии. И фактически на сегодняшний день – по всей восточной границе Североатлантического альянса расположены войска НАТО.

Четкий сигнал России

"И это не просто войска стран-членов НАТО, а действительно войска Альянса и других стран, которые достаточно мощно нарастят свою боевую способность, если что-то произойдет. Здесь вопрос – если", – считает Клочок.

По его словам, позиция НАТО в этой части сейчас очень четкая. Об этом сказал Генсек Йенс Столтенберг, а также Джо Байден: мол, США не будут вмешиваться в войну.

Но еще в мае прошлого года в Конгрессе было зарегистрировано соответствующее постановление, позволяющее привлекать войска США к войне в Украине,

– подчеркнул он.

Эксперт заверил, что за это постановление может состояться голосование.

"Такая практика в деятельности государственных органов Соединенных Штатов уже была в предыдущие годы и в других войнах. Поэтому здесь ничего нового нет, и это происходит не просто для того, чтобы напугать Россию. Это четкий сигнал", – отметил он.

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Путин сменил риторику

По его мнению, срок передвижения этих войск в места дислокации отмеряется 1 – 2 сутками. Это означает, что за это время россияне не успеют совершить мощный марш-бросок, например, в Центр или на Север Украины.

Речь идет об угрозе со стороны Беларуси – оттуда могут зайти российские и белорусские войска. Но войска НАТО, которые сейчас дислоцируются в Польше, тоже этого не допустят. Это все на четком контроле,

– считает Клочок.

Он отметил, что все это хорошо понимает Путин. Именно поэтому в последнее время глава Кремля сменил риторику. Теперь он не упоминает о ядерной угрозе, все меньше говорится о том, что Россия будет бить по странам-членам НАТО. Даже риторика российских пропагандистов изменилась.

"Они прекрасно понимают, что в случае эскалации их просто встретят войска НАТО, если наших мощностей не хватит. Но думаю, что мы справимся", - подчеркнул политический эксперт.

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