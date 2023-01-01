Об этом 24 каналу рассказал политолог Валерий Клочок. По его словам, сейчас у многих лидеров мира происходит перенастройка мозгов. Ведь еще вчера трудно было подумать, что Россия теоретически может быть расчленена на другие государственные образования.

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Механизм распада России нарабатывается

По его мнению, такая ситуация очень опасна.

Пока сложно представляется, как, например, будет существовать отдельно какая-то территория в пределах России, которая будет иметь вооружение, свою армию. Это серьезно нарушит установившийся на территории России порядок,

– считает политолог.

Он отметил, что подобные механизмы нарабатываются. Но говорить, что мир уже готов воспринимать развал России, как свершившийся факт, еще рано.

"Одним из вариантов рассматривается смена режима Путина – это сейчас очень нужно. И дальше уже переформатирование России в какие-то другие формы этого государственного образования. Какие они могут быть – сейчас сказать сложно", – подчеркнул он.

Он привел пример республик Дальнего Востока России: они имеют очень плохую экономическую ситуацию и мало ресурсов, поэтому вряд ли смогут выжить самостоятельно.

Аналогии с Советским Союзом

Если сравнить современную Россию с Советским Союзом образца 1987 года, накануне его распада, обнаруживается много аналогий:

наличие ядерного оружия, с которым не знали, что будет, когда распадется "совок";

наличие республик – было убеждение, что советская система была так мощно завязана экономически, что одна республика без другой не выживет;

война в Афганистане, в которой участвовал Советский Союз и которая истощала его экономику.

Однако Валерий Клочок считает, что та же Афганская война не была столь затратной для Советского Союза, как война с Украиной сегодня для России.

В период распада Советского Союза у нас было катастрофическое падение экономики. Последовал военный конфликт в Приднестровье, который до сих пор незавершен. Есть военные конфликты до сих пор в Средней Азии,

– напомнил он.

По его мнению, в этой части не следует проводить полную аналогию России с Советским Союзом. Ведь на сегодняшний день его бывшие республики, уже более-менее устоявшиеся.

По его словам, промышленность России не завязана на отдельных федеральных округах, как было в Советском Союзе завязано на республиках. В России она больее централизована.

"Там проблема в другом: когда отдельные регионы России останутся без дотаций из центрального государственного бюджета, они действительно будут очень сложно себя чувствовать", – подчеркнул Клочок.

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Стоит вопрос о лишении России ядерного оружия

Он считает сегодня ключевым моментом – проблема ядерного оружия. Сегодня стоит вопрос о лишении России права иметь ядерное оружие. Теоретически это может быть схоже с историей с Украиной.

"Скажем откровенно, удалось бы Кравчуку получить Независимость Украины, если бы не было предварительной договоренности о сдаче ядерного оружия. Поэтому здесь определенная аналогия может быть с Россией", – отметил политолог.

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