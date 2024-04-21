Загроза російській імперії: Кремль дуже занервував через рішення США про допомогу Україні

Палата представників США підтримала надання допомоги Україні на суму 60 мільярдів доларів. Таке рішення не залишилося без уваги російських пропагандистів, які з усіх сил взялися переконувати, що допомога буцімто нічого не змінить.

Народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда розповів 24 Каналу, що Росія фактично веде ще один фронт – інформаційний. Вона вкладає чимало коштів у пропаганду, зокрема у Сполучених Штатах.

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"Якби ця допомога не була загрозою російській імперія, то навряд чи вони б робили такі істеричні заяви. Коли люди так емоційно висловлюються, то це означає, що відчувають для себе велику загрозу", – розповів Олег Дунда.

Москва намагалася завадити передачі допомоги

Країна-агресорка максимально використовувала свою пропаганду, щоб нашкодити отриманню допомоги Україні. Це робилося завдяки великій кількості так званих "корисних ідіотів". які за гроші казали те, що вигідно Росії.

Ми не можемо наполягати на тому, що вони напряму фінансувалися з Москви, але з огляду на заяви окремих конгресменів, бачимо, що повторювалися тези, які, наприклад, озвучував Дмітрій Мєдвєдєв,

– зауважив народний депутат.

На щастя, таких конгресменів було небагато, але все ж декілька членів Республіканської партії вимагали заборонити фінансування України, переконували нібито не треба надавати озброєння, щоб "зберегти життя людей".

У США зрозуміли, яку загрозу становить Росія

Попри це ми бачимо, що політична еліта Сполучених Штатів віднайшла в собі сили проголосувати. Чиновники усвідомили, яку загрозу для всієї західної цивілізації становить Росія.

Крім цього, голосування показало, що у США вибудовується не тільки емоційне, але й раціональне сприйняття цієї війни. Адже після 24 лютого 2022 року світ з жахом дивився, як Росія знищує Україну. Проте ця емоційна складова виявилась нетривалою.

У нашому випадку це було два роки, коли на емоціях Україну підтримували. Далі з'ясувалося, що за цей час США не вибудували стратегію поводження з усім регіоном, де існує російська загроза. Пам'ятаємо колись Барак Обама передав питання російсько-української війни канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, адже США було не до того,

– розповів Олег Дунда.

Тепер всі ми нарешті бачимо, що країна усвідомила всю небезпеку. У нікого не виникає сумнівів, що загроза для західного світу насамперед йде від Росії, а також країн, які її підтримують.

Отже, треба створювати не емоційну відповідь, а стратегію розвитку подій, діяльності структур, вирішити, хто стане лідером в регіоні, які союзницькі угоди можна укласти.

Це вже ґрунтовний підхід, на якому наполягає Україна. Ми постійно акцентуємо на тому, що триває глобальна війна, фактично третя світова й вона має завершитися поділом Росії. Іншого шляху немає,

– підсумував народний депутат.

США схвалили допомогу Україні: як це було