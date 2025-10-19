У США закривають міжнародні програми. Під загрозою, зокрема, було Радіо свобода. Крім того, журналісти в країні масово здають свої перепустки. Це зумовлено новим політичним курсом Вашингтону.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик, зауваживши, що Дональд Трамп не підтримує демократичні цінності. А людей, які б могли зупинити його різкі кроки немає.

Чому США різко почали економити?

Директор Центру міжнародних досліджень пояснив, що в США вирішили змінити демократично-ліберальні цінності на консервативні. Однак також можна спостерігати запит на скорочення державних витрат. Через це Білий дім приходив до висновку, що деякі агенції чи міністерства є непотрібними.

"Зараз навіть є шатдаун уряду – коли не працюють держінституції, бо не вдалось затвердити держбюджет. Відповідно, держслужбовці не отримують кошти. Адміністрація використовує це для того, щоб звільнити ще більше людей", – сказав він.

Дубовик зазначив, що в США є певна група людей – фіскальні консерватори. Це люди, які дбають про скорочення бюджету, бо вважають, що Америка тратить більше, ніж заробляє.

Адміністрація Трамп вважає, що ліберальні цінності працювати не мають. Тому вони закривають, зокрема, Голос Америки. Біля Трампа немає людей, які б зупинили його руйнівні кроки щодо інституцій,

– наголосив він.

Директор Центру міжнародних досліджень додав, що це є проблемою для США. Трамп фактично взяв законодавчу владу у свої руки, яка раніше відігравала важливу роль у прийнятті рішень.

Вчора тисячі американців протестували проти політики Трампа під гаслом "Ні – королям". У 50 штатах запланували понад 2600 протестних акцій, участь у них взяли понад 200 громадських і правозахисних організацій.

До чого призводить політика Трампа щодо бюджету?