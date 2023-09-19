США змінили підхід до війни та допомоги: що це означатиме для України

Сполучені Штати послідовно та всеосяжно підтримують Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії. Проте нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен озвучив нові виклики для західного світу, на які вже реагує США.

Про це 24 Каналу розповів публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський, зазначивши, що нова стратегія США та партнерів щодо Росії має змінити їхнє ставлення до війни, яку розв'язав Кремль.

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Росія зруйнувала усі норми міжнародного права

Держсекретар США Ентоні Блінкен проголосив свою важливу промову 13 вересня у Вищій дипломатичній школі Університету Джона Хопкінса. В ній він попередив про нову серйозну загрозу.

Сьогодні, за словами Блінкена, розгортається в Україні не якесь серйозне випробування моделі світу, а власне знищення її. Ба більше, світ перебуває в моменті знищення тієї системи міжнародних відносин, яка існувала останні 30 років після "холодної війни".

Держсекретар наголосив, що від дій Заходу сьогодні залежить, якою буде ця система у наступні десятиріччя. Безпрецедентна війна Росії проти України зруйнувала усі норми міжнародного права і ставить під сумнів усі принципи ООН. І США, як провідна сила вільних країн, повинна силою зупинити агресію Росії,

– пояснив опозиційний політик.

Отже, Блінкен проголосив 2 головних тезиси:

в Україні відбувається не прикордонна суперечка з Росією за певні області, а це є викликом усьому західному світу;

найсерйознішу загрозу сьогодні світу становить Росія. Але в потенціалі потужніша загроза існує з боку Китаю. І найкращий спосіб запобігти китайської агресії Тайваню, завдати нищівну, демонстративну поразку Росії.

Андрій Піонтковський оцінив програмну заяву Ентоні Блінкена щодо Росії: дивіться відео

Мають створити умови для весняного наступу

Блінкен також звернув увагу на те, що президент США Джозеф Байден вже відреагував на ці виклики:

зміцнив союз країн НАТО, до якого долучилися дві країни – Фінляндія та Швеція;

організував коаліцію 60 держав, які надають допомогу Україні;

створив декілька союзів на Далекому Сході – QUAD (чотиристоронній діалог з безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні між Австралією, Індією, США та Японією – 24 Канал) та AUKUS (тристоронній пакт між Австралією, Великою Британією та США, спрямований на протидію впливу Китаю у спірній акваторії Південно-Китайського моря – 24 Канал).

У цьому сенсі слова Блінкена є не просто теоретичними тезисами, а програмою, яка вже здійснюється. І це вже інший підхід до війни,

– зауважив Андрій Піонтковський.

Крім того, заяви держсекретаря Блінкена є ідеологічним посиленням тезису, що лунав декілька місяців тому у західних ЗМІ. Мовляв, Захід не надав Україні в достатній кількості зброї, і її буде недостатньо для стратегічного успіху. Тоді тим більш партнери мають створити всі умови для весняного наступу українських сил.

Військова допомога Україні з боку Заходу

В Німеччині 19 вересня відбулося засідання у форматі "Рамштайн". Її учасники створили нову коаліцію, яка має опікуватись питаннями довгострокової допомоги України, а саме наданням українським силам танків Leopard та проведенням навчання пілотів на винищувачах F-16.

Крім того, під час засідання "Рамштайн" Данія оголосила про постачання Україні 45 танків – 30 – типу Leopard 1 та 15 – типу Т-72. Щодо останніх танків – вони радянського виробництва, і українські військові можуть одразу взяти їх на озброєння без додаткової підготовки, яка їм потрібна для опанування танків Leopard.

Також глава Пентагону Ллойд Остін анонсував на "Рамштайні", що американські танки Abrams вже найближчим часом з'являться на полі бою в Україні. Проте міністр оборони США не уточнив, яку саму кількість Abrams отримає ЗСУ.