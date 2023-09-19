США изменили подход к войне и помощи: что это значит для Украины
Соединенные Штаты последовательно и всеобъемлющим образом поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения России. Однако недавно госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил новые вызовы западному миру, на которые уже реагирует США.
Об этом 24 Каналу рассказал публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский, отметив, что новая стратегия США и партнеров относительно России должна изменить их отношение к войне, которую развязал Кремль.
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Россия разрушила все нормы международного права
Госсекретарь США Энтони Блинкен провозгласил свою важную речь 13 сентября в Высшей дипломатической школе Университета Джона Хопкинса. В ней он предупредил о новой серьезной угрозе.
Сегодня, по словам Блинкена, разворачивается в Украине не какое-нибудь серьезное испытание модели мира, а собственное уничтожение ее. Более того, мир находится в моменте уничтожения той системы международных отношений, которая существовала последние 30 лет после "холодной войны".
Госсекретарь подчеркнул, что от действий Запада сегодня зависит, какой будет эта система в следующие десятилетия. Беспрецедентная война России против Украины разрушила все нормы международного права и подвергает сомнению все принципы ООН. И США, как ведущая сила свободных стран, должны силой остановить агрессию России,
– объяснил оппозиционный политик.
Итак, Блинкен провозгласил 2 главные тезиса:
- в Украине происходит не приграничный спор с Россией за определенные области, а это вызов всему западному миру;
- наиболее серьезную угрозу сегодня миру представляет Россия. Но в потенциале более мощная угроза существует со стороны Китая. И лучший способ предотвратить китайскую агрессию Тайваня, нанести сокрушительное, демонстративное поражение России.
Андрей Пионтковский оценил программное заявление Энтони Блинкена по России: смотрите видео
Должны создать условия для весеннего наступления
Блинкен также обратил внимание на то, что президент США Джозеф Байден уже отреагировал на эти вызовы:
- укрепил союз стран НАТО, к которому присоединились две страны – Финляндия и Швеция;
- организовал коалицию 60 государств, оказывающих помощь Украине;
- создал несколько союзов на Дальнем Востоке – QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе между Австралией, Индией, США и Японией – 24 Канал) и AUKUS (трехсторонний пакт между Австралией, Великобританией и США, направленный на противодействие влиянию Китая в спорной) акватории Южно-Китайского моря – 24 Канал).
В этом смысле слова Блинкена являются не просто теоретическими тезисами, а уже осуществляемой программой. И это уже другой подход к войне,
– заметил Андрей Пионтковский.
Кроме того, заявления госсекретаря Блинкена являются идеологическим усилением тезиса, звучавшего несколько месяцев назад в западных СМИ. Мол, Запад не предоставил Украине в достаточном количестве оружия, и его будет недостаточно для стратегического успеха. Тогда, тем более, партнеры должны создать все условия для весеннего наступления украинских сил.
Военная помощь Украине со стороны Запада
- В Германии 19 сентября прошло заседание в формате "Рамштайн". Ее участники создали новую коалицию, которая должна заниматься вопросами долгосрочной помощи Украины, а именно предоставлением украинским силам танков Leopard и проведением обучения пилотов на истребителях F-16.
- Кроме того, во время заседания "Рамштайна" Дания объявила о поставках Украине 45 танков в – 30 – типа Leopard 1 и 15 – типа Т-72. Что касается последних танков – они советского производства, и украинские военные могут сразу взять их на вооружение без дополнительной подготовки, которая им нужна для овладения танками Leopard.
- Также глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал на "Рамштайне", что американские танки Abrams уже в ближайшее время появятся на поле боя в Украине. Однако министр обороны США не уточнил, какое же количество Abrams получит ВСУ.