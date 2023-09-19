США изменили подход к войне и помощи: что это значит для Украины

Соединенные Штаты последовательно и всеобъемлющим образом поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения России. Однако недавно госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил новые вызовы западному миру, на которые уже реагирует США.

Об этом 24 Каналу рассказал публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский, отметив, что новая стратегия США и партнеров относительно России должна изменить их отношение к войне, которую развязал Кремль.

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Россия разрушила все нормы международного права

Госсекретарь США Энтони Блинкен провозгласил свою важную речь 13 сентября в Высшей дипломатической школе Университета Джона Хопкинса. В ней он предупредил о новой серьезной угрозе.

Сегодня, по словам Блинкена, разворачивается в Украине не какое-нибудь серьезное испытание модели мира, а собственное уничтожение ее. Более того, мир находится в моменте уничтожения той системы международных отношений, которая существовала последние 30 лет после "холодной войны".

Госсекретарь подчеркнул, что от действий Запада сегодня зависит, какой будет эта система в следующие десятилетия. Беспрецедентная война России против Украины разрушила все нормы международного права и подвергает сомнению все принципы ООН. И США, как ведущая сила свободных стран, должны силой остановить агрессию России,

– объяснил оппозиционный политик.

Итак, Блинкен провозгласил 2 главные тезиса:

в Украине происходит не приграничный спор с Россией за определенные области, а это вызов всему западному миру;

наиболее серьезную угрозу сегодня миру представляет Россия. Но в потенциале более мощная угроза существует со стороны Китая. И лучший способ предотвратить китайскую агрессию Тайваня, нанести сокрушительное, демонстративное поражение России.

Андрей Пионтковский оценил программное заявление Энтони Блинкена по России: смотрите видео

Должны создать условия для весеннего наступления

Блинкен также обратил внимание на то, что президент США Джозеф Байден уже отреагировал на эти вызовы:

укрепил союз стран НАТО, к которому присоединились две страны – Финляндия и Швеция;

организовал коалицию 60 государств, оказывающих помощь Украине;

создал несколько союзов на Дальнем Востоке – QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе между Австралией, Индией, США и Японией – 24 Канал) и AUKUS (трехсторонний пакт между Австралией, Великобританией и США, направленный на противодействие влиянию Китая в спорной) акватории Южно-Китайского моря – 24 Канал).

В этом смысле слова Блинкена являются не просто теоретическими тезисами, а уже осуществляемой программой. И это уже другой подход к войне,

– заметил Андрей Пионтковский.

Кроме того, заявления госсекретаря Блинкена являются идеологическим усилением тезиса, звучавшего несколько месяцев назад в западных СМИ. Мол, Запад не предоставил Украине в достаточном количестве оружия, и его будет недостаточно для стратегического успеха. Тогда, тем более, партнеры должны создать все условия для весеннего наступления украинских сил.

Военная помощь Украине со стороны Запада

В Германии 19 сентября прошло заседание в формате "Рамштайн". Ее участники создали новую коалицию, которая должна заниматься вопросами долгосрочной помощи Украины, а именно предоставлением украинским силам танков Leopard и проведением обучения пилотов на истребителях F-16.

Кроме того, во время заседания "Рамштайна" Дания объявила о поставках Украине 45 танков в – 30 – типа Leopard 1 и 15 – типа Т-72. Что касается последних танков – они советского производства, и украинские военные могут сразу взять их на вооружение без дополнительной подготовки, которая им нужна для овладения танками Leopard.

Также глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал на "Рамштайне", что американские танки Abrams уже в ближайшее время появятся на поле боя в Украине. Однако министр обороны США не уточнил, какое же количество Abrams получит ВСУ.