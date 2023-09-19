Про це 24 Каналу розповів публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський, зазначивши, що нова стратегія США та партнерів щодо Росії має змінити їхнє ставлення до війни, яку розв'язав Кремль.

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Росія зруйнувала усі норми міжнародного права

Держсекретар США Ентоні Блінкен проголосив свою важливу промову 13 вересня у Вищій дипломатичній школі Університету Джона Хопкінса. В ній він попередив про нову серйозну загрозу.

Сьогодні, за словами Блінкена, розгортається в Україні не якесь серйозне випробування моделі світу, а власне знищення її. Ба більше, світ перебуває в моменті знищення тієї системи міжнародних відносин, яка існувала останні 30 років після "холодної війни".

Держсекретар наголосив, що від дій Заходу сьогодні залежить, якою буде ця система у наступні десятиріччя. Безпрецедентна війна Росії проти України зруйнувала усі норми міжнародного права і ставить під сумнів усі принципи ООН. І США, як провідна сила вільних країн, повинна силою зупинити агресію Росії,

– пояснив опозиційний політик.

Отже, Блінкен проголосив 2 головних тезиси:

в Україні відбувається не прикордонна суперечка з Росією за певні області, а це є викликом усьому західному світу;

найсерйознішу загрозу сьогодні світу становить Росія. Але в потенціалі потужніша загроза існує з боку Китаю. І найкращий спосіб запобігти китайської агресії Тайваню, завдати нищівну, демонстративну поразку Росії.

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Мають створити умови для весняного наступу

Блінкен також звернув увагу на те, що президент США Джозеф Байден вже відреагував на ці виклики:

зміцнив союз країн НАТО, до якого долучилися дві країни – Фінляндія та Швеція;

організував коаліцію 60 держав, які надають допомогу Україні;

створив декілька союзів на Далекому Сході – QUAD (чотиристоронній діалог з безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні між Австралією, Індією, США та Японією – 24 Канал) та AUKUS (тристоронній пакт між Австралією, Великою Британією та США, спрямований на протидію впливу Китаю у спірній акваторії Південно-Китайського моря – 24 Канал).

У цьому сенсі слова Блінкена є не просто теоретичними тезисами, а програмою, яка вже здійснюється. І це вже інший підхід до війни,

– зауважив Андрій Піонтковський.

Крім того, заяви держсекретаря Блінкена є ідеологічним посиленням тезису, що лунав декілька місяців тому у західних ЗМІ. Мовляв, Захід не надав Україні в достатній кількості зброї, і її буде недостатньо для стратегічного успіху. Тоді тим більш партнери мають створити всі умови для весняного наступу українських сил.

Зверніть увагу! Начальник Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі відреагував на зауваження Володимира Зеленського стосовно повільного надання потрібної допомоги Україні. Генерал наголосив, що "коли ви ведете боротьбу, то ви бачите, що усе надходить трохи запізно". Проте, він підкреслив, що "коли у ваш будинок хтось вривається, то поліція теж приїжджає трохи запізно". Міллі додав, що США та країни Європи намагаються робити усе, що від них залежне, щоб допомога Україні надавалась вчасно. Однак розв'язати усі проблеми з озброєнням – неможливо.

Військова допомога Україні з боку Заходу