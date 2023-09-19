Об этом 24 Каналу рассказал публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский, отметив, что новая стратегия США и партнеров относительно России должна изменить их отношение к войне, которую развязал Кремль.

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Россия разрушила все нормы международного права

Госсекретарь США Энтони Блинкен провозгласил свою важную речь 13 сентября в Высшей дипломатической школе Университета Джона Хопкинса. В ней он предупредил о новой серьезной угрозе.

Сегодня, по словам Блинкена, разворачивается в Украине не какое-нибудь серьезное испытание модели мира, а собственное уничтожение ее. Более того, мир находится в моменте уничтожения той системы международных отношений, которая существовала последние 30 лет после "холодной войны".

Госсекретарь подчеркнул, что от действий Запада сегодня зависит, какой будет эта система в следующие десятилетия. Беспрецедентная война России против Украины разрушила все нормы международного права и подвергает сомнению все принципы ООН. И США, как ведущая сила свободных стран, должны силой остановить агрессию России,

– объяснил оппозиционный политик.

Итак, Блинкен провозгласил 2 главные тезиса:

в Украине происходит не приграничный спор с Россией за определенные области, а это вызов всему западному миру;

наиболее серьезную угрозу сегодня миру представляет Россия. Но в потенциале более мощная угроза существует со стороны Китая. И лучший способ предотвратить китайскую агрессию Тайваня, нанести сокрушительное, демонстративное поражение России.

Андрей Пионтковский оценил программное заявление Энтони Блинкена по России: смотрите видео

Должны создать условия для весеннего наступления

Блинкен также обратил внимание на то, что президент США Джозеф Байден уже отреагировал на эти вызовы:

укрепил союз стран НАТО, к которому присоединились две страны – Финляндия и Швеция;

организовал коалицию 60 государств, оказывающих помощь Украине;

создал несколько союзов на Дальнем Востоке – QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе между Австралией, Индией, США и Японией – 24 Канал) и AUKUS (трехсторонний пакт между Австралией, Великобританией и США, направленный на противодействие влиянию Китая в спорной) акватории Южно-Китайского моря – 24 Канал).

В этом смысле слова Блинкена являются не просто теоретическими тезисами, а уже осуществляемой программой. И это уже другой подход к войне,

– заметил Андрей Пионтковский.

Кроме того, заявления госсекретаря Блинкена являются идеологическим усилением тезиса, звучавшего несколько месяцев назад в западных СМИ. Мол, Запад не предоставил Украине в достаточном количестве оружия, и его будет недостаточно для стратегического успеха. Тогда, тем более, партнеры должны создать все условия для весеннего наступления украинских сил.

Обратите внимание! Начальник Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли отреагировал на замечания Владимира Зеленского о медленном оказании нужной помощи Украине. Генерал подчеркнул, что "когда вы ведете борьбу, то вы видите, что все поступает немного поздно". Однако он отметил, что "когда в ваш дом кто-то врывается, то полиция тоже приезжает немного поздно". Милли добавил, что США и страны Европы пытаются делать все от них зависящее, чтобы помощь Украине оказывалась вовремя. Однако решить все проблемы с вооружением невозможно.

Военная помощь Украине со стороны Запада