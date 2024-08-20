"Вагітність" замість втрати ноги: ветеран отримав курйозний висновок після проходження ВЛК

Військовий Станіслав "Уксус" Дехтяр втратив ногу на війні. Але під час військово-лікарської комісії медики внесли до його медичної картки запис про непридатність до військової служби через пункт про "вагітність".

Боєць "Уксус" не одразу звернув увагу на те, що лікар-хірург зазначив у висновку ВЛК непридатність згідно з пунктом А статті 73 розкладу хвороб, що означає причину у вигляді вагітності. Він припускає, що це могло бути просто машинальною помилкою.

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Військовий незадоволений "безладом" у медичних службах

Лікар-невропатолог написав, що у мене скарга на відсутність правої нижньої кінцівки, саме скарга. Сюр? Сюр. Потім, коли ми трохи вчиталися, що мені інші лікарі понаписували, виявилося лікар-хірург написав визнати мене непридатним згідно зі статтею 63 пункт а — це ампутація, і статтею 73 пункт а — це вагітність з ускладненнями,

— розповів Дехтяр.

Захисник наголосив, що це ілюстрація "безладу" у медичних службах, які ухвалюють рішення про подальше майбутнє військових.

"Напевно, найбільша неповага, яка у нас існує до ветеранів, це ВЛК і МСЕК (медично-соціальна експертиза – 24 Канал). Ти маєш буквально бігати за цими людьми, щоб кожен лікар написав тобі своє заключення. Це повна маячня", — сказав Дехтяр.

Що відомо про Станіслава "Уксуса" Дехтяра

Станіслав Дехтяр із Борислава Львівської області. Після початку війни він вступив до Територіальної оборони Збройних Сил України, незважаючи на відсутність воєнного досвіду. Пізніше підписав контракт із 24-м окремим штурмовим батальйоном "Айдар".

Спочатку військовий проходив службу під Вугледаром, після чого його перевели на Бахмутський напрямок. У серпні 2022 року, під час захисту своїх позицій, він зазнав тяжкого поранення і в результаті втратив ногу.