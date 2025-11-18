Через масштабний збій не працюють багато українських сайтів, серед них – 24 Канал

Удень у вівторок, 18 листопада, багато вебсайтів та інтернет сервісів раптово припинили роботу, зокрема, низка українських новинних сайтів. Імовірно, це сталося внаслідок проблем з Cloudflare – компанією-посередником, що надає послуги мережі доставки контенту та хмарної безпеки.

Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Користувачі скаржаться на збій YouTube, однак компанія ні в чому не винна

Що сталося з вебсайтами?

У вівторок, 18 листопада, близько 13:30 багато вебсайтів припинили роботу. Усі вони користуються Cloudflare, як захисником від хакерських атак.

Відомо, що Cloudflare працює як посередник між сайтом та його відвідувачами, прискорюючи завантаження сторінок за допомогою глобальної мережі серверів (CDN), захищаючи від DDoS-атак і шкідливого трафіку, а також надаючи інші інструменти для безпеки та керування.

Наразі компанія не назвала причину збою, але на своєму сайті пише, що вона "знає про проблему, яка потенційно впливає на кількох клієнтів, та розслідує її".

Ми спостерігаємо відновлення послуг, але клієнти можуть продовжувати помічати вищі, ніж зазвичай, показники помилок, оскільки ми продовжуємо роботи з усунення несправностей,

– написали невдовзі в Cloudflare.

Як повідомили на тому ж сайті компанії, постачальник порталу підтримки наразі має проблеми, тому клієнти можуть зіткнутися з помилками під час перегляду або відповіді на запити підтримки.

Що відомо про інші збої в інтернет-сервісах останнім часом?