Через масштабний збій не працюють багато українських сайтів, серед них – 24 Канал
- 18 листопада багато українських сайтів, зокрема 24 Канал, перестали працювати через збій у Cloudflare.
- Cloudflare розслідує проблему, яка впливає на клієнтів, та повідомляє про можливі помилки під час роботи своїх сервісів.
Удень у вівторок, 18 листопада, багато вебсайтів та інтернет сервісів раптово припинили роботу, зокрема, низка українських новинних сайтів. Імовірно, це сталося внаслідок проблем з Cloudflare – компанією-посередником, що надає послуги мережі доставки контенту та хмарної безпеки.
Про це пише 24 Канал.
Дивіться також Користувачі скаржаться на збій YouTube, однак компанія ні в чому не винна
Що сталося з вебсайтами?
У вівторок, 18 листопада, близько 13:30 багато вебсайтів припинили роботу. Усі вони користуються Cloudflare, як захисником від хакерських атак.
Відомо, що Cloudflare працює як посередник між сайтом та його відвідувачами, прискорюючи завантаження сторінок за допомогою глобальної мережі серверів (CDN), захищаючи від DDoS-атак і шкідливого трафіку, а також надаючи інші інструменти для безпеки та керування.
Наразі компанія не назвала причину збою, але на своєму сайті пише, що вона "знає про проблему, яка потенційно впливає на кількох клієнтів, та розслідує її".
Ми спостерігаємо відновлення послуг, але клієнти можуть продовжувати помічати вищі, ніж зазвичай, показники помилок, оскільки ми продовжуємо роботи з усунення несправностей,
– написали невдовзі в Cloudflare.
Як повідомили на тому ж сайті компанії, постачальник порталу підтримки наразі має проблеми, тому клієнти можуть зіткнутися з помилками під час перегляду або відповіді на запити підтримки.
Що відомо про інші збої в інтернет-сервісах останнім часом?
Нагадаємо, що 15 листопада, стартувала програма "Зимова підтримка". Так, мільйони українців одночасно подають заявки через застосунок Дія на отримання 1000 гривень, але через перенавантаження в застосунку спостерігали технічні неполадки.
Президент Зеленський також висловився стосовно технічних несправностей у застосунку. Він подякував команді Дії за оперативність у врегулюванні несправностей.
Також відомо, що 15 листопада в чотирьох російських областях зник дротовий інтернет від "Ростелекому", компанія заявила про пошкодження магістрального каналу "з вини третіх осіб".