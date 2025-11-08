Виявилося, що "збій" торкнувся лише тих, хто використовує блокувальники реклами, розповідає 9to5google. Сервіс працював коректно в інших браузерах без таких розширень, зазначає 24 Канал.

Що стало причиною "збою" на YouTube?

При спробі зайти на YouTube користувачі з активними блокувальниками реклами бачили майже порожню вебсторінку. Через сплеск активності на сервісі перевірки сайтів DownDetector багато хто подумав про технічний збій.

Користувачі, які спробували відкрити YouTube в іншому браузері без активованого блокувальника, помітили, що платформа завантажується без проблем. Це дозволило зробити висновок, що збій пов'язаний із взаємодією YouTube з відповідними розширеннями, а не з внутрішніми неполадками сервісу.

Війна YouTube та блокувальників

Відеохостинг веде боротьбу з блокувальниками реклами з 2023 року. Платформа регулярно нагадує, що їхнє використання порушує правила сервісу, хоча ця практика залишається поширеною.

Протягом останнього року вже траплялися випадки, коли у користувачів з увімкненим блокувальником сповільнювалося завантаження відео, а також різко знижувалася кількість переглядів через некоректну роботу розширень.

Що знову не працює в Shorts?

Окремо деякі користувачі на Reddit відзначається інша неполадка, що виникла напередодні. В інтерфейсі коротких відео YouTube Shorts не відображалися елементи керування під роликом, зокрема кнопка "Подобається", опис та коментарі. Ймовірно, ця проблема була пов'язана з внутрішніми змінами на YouTube, проте її оперативно усунули до ранку п'ятниці.