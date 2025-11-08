Оказалось, что "сбой" коснулся лишь тех, кто использует блокировщики рекламы, рассказывает 9to5google. Сервис работал корректно в других браузерах без таких расширений, отмечает 24 Канал.

Что стало причиной "сбоя" на YouTube?

При попытке зайти на YouTube пользователи с активными блокировщиками рекламы видели почти пустую веб-страницу. Из-за всплеска активности на сервисе проверки сайтов DownDetector многие подумали о техническом сбое.

Пользователи, которые попытались открыть YouTube в другом браузере без активированного блокировщика, заметили, что платформа загружается без проблем. Это позволило сделать вывод, что сбой связан с взаимодействием YouTube с соответствующими расширениями, а не с внутренними неполадками сервиса.

Война YouTube и блокировщиков

Видеохостинг ведет борьбу с блокировщиками рекламы с 2023 года. Платформа регулярно напоминает, что их использование нарушает правила сервиса, хотя эта практика остается распространенной.

В течение последнего года уже были случаи, когда у пользователей с включенным блокировщиком замедлялась загрузка видео, а также резко снижалось количество просмотров из-за некорректной работы расширений.

Что опять не работает в Shorts?

Отдельно некоторые пользователи на Reddit отмечается другая неполадка, возникшая накануне. В интерфейсе коротких видео YouTube Shorts не отображались элементы управления под роликом, в частности кнопка "Нравится", описание и комментарии. Вероятно, эта проблема была связана с внутренними изменениями на YouTube, однако ее оперативно устранили до утра пятницы.