Окрім того, проблеми виникли з кабельним телебаченням. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Що відомо про проблеми з інтернетом у Росії?

Дротовий інтернет від "Ростелекому" зник у жителів чотирьох російських областей удень 15 листопада. Проблему усунули лише пізно ввечері, однак наступного дня скарги продовжилися.

Причиною в компанії назвали пошкодження магістрального каналу, до того ж аварія сталася нібито "з вини третіх осіб". Пізніше там уточнили, що ситуація на місці "виявилася складнішою", а відновлення ускладнювала негода.

"Особливо чутливим" збій виявився для Володимирської області, адже з середини серпня в регіоні відключили мобільний інтернет, пишуть місцеві ЗМІ.

Цікаво! За даними Digital Report, цей збій відрізнявся від типових аварій, оскільки в багатьох користувачів доступ не зник повністю. Росіяни могли переглядати сайти з так званого "білого списку" – затвердженого владою переліку. "Характер збою, при якому фільтрація трафіку працює, а доступ – ні, вказує на складніші процеси, ніж просто обрив кабелю", – пишуть експерти.

Подібна вибірковість, ймовірно, є одним зі сценаріїв, передбачених законодавством Росії про "суверенний Рунет". Йдеться про встановлення на мережах операторів спеціального обладнання для глибокої фільтрації та маршрутизації трафіку. Керована Роскомнадзором система призначена для ізоляції від зовнішніх загроз, але також нібито дозволяє обмежувати доступ до ресурсів всередині країни.

Що відомо про інші обмеження в Росії?