Військовий відповів, чи реально Україні створити власну "стіну дронів"

Останнім часом лунає багато розмов про так звану "стіну дронів", яка б захистила прифронтові міста та інші населені пункти від ворожих безпілотників. Тут є свої нюанси.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко. За його словами, військові працюють над різними рішеннями, аби посилити захист прифронтових територій. Зокрема говорять і про "стіну дронів".

Чи реально створити "стіну дронів"?

Як наголосив Мусієнко, "стіна дронів" теоретично можлива. Але насправді тут є надто багато питань, як все це може працювати.

До прикладу, російські атаки часто відрізняються одна від одної. Однієї ночі "Шахеди" можуть летіти на висоті 150-200 метрів, іншої – на 2500 метрів. І потрібно все це враховувати.

Важливо, аби дрони були максимально автономними. А в ідеалі – аби вони взагалі самі наводилися на ціль без постійної взаємодії з операторами. Але поки про це складно говорити.

Треба розуміти, що чим більше дронів – тим більше людей моніторять, куди що полетить. Важливо створити систему управління, щоб дрони були максимально автономними. Це – складно. Але наша система ППО багато через що пройшла і залишається ефективною,

– сказав Мусієнко.

Україна посилює ППО: коротко