Военный ответил, реально ли Украине создать собственную "стену дронов"

В последнее время звучит много разговоров о так называемой "стене дронов", которая бы защитила прифронтовые города и другие населенные пункты от вражеских беспилотников. Тут есть свои нюансы.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко. По его словам, военные работают над различными решениями, чтобы усилить защиту прифронтовых территорий. В частности говорят и о "стене дронов".

Реально ли создать "стену дронов"?

Как отметил Мусиенко, "стена дронов" теоретически возможна. Но на самом деле здесь слишком много вопросов, как все это может работать.

К примеру, российские атаки часто отличаются друг от друга. Одной ночью "Шахеды" могут лететь на высоте 150-200 метров, другой – на 2500 метров. И нужно все это учитывать.

Важно, чтобы дроны были максимально автономными. А в идеале – чтобы они вообще сами наводились на цель без постоянного взаимодействия с операторами. Но пока об этом сложно говорить.

Надо понимать, что чем больше дронов – тем больше людей мониторят, куда что полетит. Важно создать систему управления, чтобы дроны были максимально автономными. Это – сложно. Но наша система ПВО через многое прошла и остается эффективной,

– сказал Мусиенко.

Украина усиливает ПВО: коротко