Скоро в Україні розгорнуть "стіну" дронів: авіаексперт розкрив принцип її роботи
- В Україні планують створити "стіну" дронів для перехоплення ворожих безпілотників.
- Проєкт DWS-1 розроблений французьким стартапом Atreyd передбачає використання від 50 до 200 дронів для зупинки ворожих БпЛА, але реалізація стикається з численними технічними викликами.
В Україні незабаром з'явиться перша "стіна" дронів – система з квадрокоптерів для перехоплення ворожих безпілотників. Проте її реалізація вимагає вирішення питань зв'язку.
Авіаексперт, аналітик Костянтин Криволап пояснив 24 Каналу, що основна проблема полягає в необхідності точних координат цілей від систем ППО, оскільки малі дрони самі не мають достатніх можливостей для виявлення та ідентифікації ворожих об'єктів.
Чи здатен "рій" дронів зупинити атаку "Шахедів"?
Французький стартап Atreyd, заснований у 2023 році, розробив проєкт під назвою DWS-1, який може стати частиною загальноєвропейської програми "Стіна дронів".
Концепція полягає в тому, що від 50 до 200 квадрокоптерів підіймаються в повітря за командою одного оператора. Вони злітають у момент, коли надходить інформація про можливу появу "Шахедів" або інших ворожих безпілотників, і перехоплюють їх.
Система також передбачає впровадження технології розпізнавання "свій – чужий".
Концепція "стіни" дронів має логічне обґрунтування, однак необхідно вирішити завдання виявлення цілей, визначення їхніх координат, розподілу цілей між дронами та точного наведення,
– підкреслив Криволап.
Малі квадрокоптери не мають власних систем, які дозволили б їм самостійно ідентифікувати та прийняти рішення про знищення цілі в реальному часі.
В найкращому випадку дрон міг би за допомогою штучного інтелекту визначити, що "Шахед" пролітає в певній локації, і самостійно злетіти для його перехоплення.
"Навіть за наявності камери залишається питання обробки відеопотоку в реальному часі. Невирішених технічно-інженерних викликів багато – від зв'язку та взаємодії між дронами до технологій управління роєм. Швидка реалізація такої системи малоймовірна", – зазначив Криволап.
Що ще відомо про нові оборонні розробки України?
- Українські військові запровадили систему термінального наведення TFL-1, яка помітно підвищує точність ударних FPV-дронів і забезпечує їхнє автономне самонаведення на ціль на останніх 400 – 500 метрах польоту.
- Україна планує розгорнути широке застосування ракет "Фламінго" проти Росії наприкінці 2025 або на початку 2026 року. Ці ракети, що виготовляються в Україні за порівняно невелику вартість, здатні уражати цілі на дистанції близько 3000 кілометрів.
- Український дрон-перехоплювач "Octopus" вже запущено у серійне виробництво на трьох підприємствах, а ще 11 компаній готують свої лінії до випуску. Ця система здатна ефективно знешкоджувати ворожі БпЛА вночі, за умов радіоелектронного придушення та на низьких висотах, що посилює оборонні можливості України.