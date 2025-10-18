Навмисно не озвучує цілей: офіцер ЗСУ сказав, що криється за поведінкою Росії
- Росія не озвучує чіткі цілі у війні, щоб мати можливість змінювати завдання та представляти будь-яке досягнення як стратегічну перемогу.
- Справжня стратегічна ціль Росії – захоплення 4 областей України; наразі вони зосереджені на захопленні Донеччини, зазнаючи при цьому значних втрат.
Російський дипломат і помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що стратегічну ініціативу у війні має саме Росія. Однак щодо цілей Кремль не кидається гучними заявами.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, зауваживши, що так Москві вигідно показувати свій успіх, навіть, якщо це зовсім не так. Адже ніхто нічого від неї не очікує.
Що криється за поведінкою Росії?
Офіцер ЗСУ пояснив, що на стратегічному рівні все залежить від того, які часові рамки та цілі ставить перед собою країна-агресорка.
Росія не озвучує цілей, щоб мати можливість щоразу змінювати свої завдання або на стратегічному, або на оперативному рівні та показувати успіх. Це зручно. Будь-яке мінімальне досягнення вони видають за стратегічну перемогу. Однак це не так,
– наголосив він.
Ткачук зазначив, що справжньою стратегічною ціллю окупантів є захоплення 4 областей України (Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської). Зараз їхнє оперативне завдання – захоплення Донеччини, починаючи з Покровська.
Водночас ворог втрачає на цьому напрямку шалену кількість окупантів. Ці втрати не можна порівняти з територіями, які він захопив.
Які ще дивні заяви лунають про війну з Москви?
- Крім слів про "стратегічну ініціативу Росії" Ушаков також зазначив, що позиція Європи щодо Росії буцімто закриває можливості для будь-яких компромісів у відносинах з Москвою.
- Цікаво, що тим часом Дмитро Пєсков заявив, що країна-агресорка готова до мирного врегулювання.
- Водночас Володимир Путін пригрозив "відповіддю новою зброєю", якщо США передадуть Україні ракети Tomahawk. Про цю "нову зброю" диктатор пообіцяв повідомити "найближчим часом".