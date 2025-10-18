Російський дипломат і помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що стратегічну ініціативу у війні має саме Росія. Однак щодо цілей Кремль не кидається гучними заявами.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, зауваживши, що так Москві вигідно показувати свій успіх, навіть, якщо це зовсім не так. Адже ніхто нічого від неї не очікує.

Що криється за поведінкою Росії?

Офіцер ЗСУ пояснив, що на стратегічному рівні все залежить від того, які часові рамки та цілі ставить перед собою країна-агресорка.

Росія не озвучує цілей, щоб мати можливість щоразу змінювати свої завдання або на стратегічному, або на оперативному рівні та показувати успіх. Це зручно. Будь-яке мінімальне досягнення вони видають за стратегічну перемогу. Однак це не так,

– наголосив він.

Ткачук зазначив, що справжньою стратегічною ціллю окупантів є захоплення 4 областей України (Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської). Зараз їхнє оперативне завдання – захоплення Донеччини, починаючи з Покровська.

Водночас ворог втрачає на цьому напрямку шалену кількість окупантів. Ці втрати не можна порівняти з територіями, які він захопив.

Які ще дивні заяви лунають про війну з Москви?