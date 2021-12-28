Стратегія безумця, – Кулеба порівняв дії Росії з СРСР у часи Карибської кризи

В українському МЗС пояснили, чого Росія хоче домогтися своїми вимогами про "гарантії безпеки". Згадали, зокрема, стратегію Хрущова під час Карибської кризи.

На цю тему висловився міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зауважив, що у дипломатії є термін madman strategy або ж "стратегія безумця".

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Кулеба згадав про Карибську кризу

Ця стратегія полягає у тому, аби показувати іншій стороні, що ти божевільний та готовий на будь-які кроки. Мовляв, у такий спосіб намагаються домогтися "особливо поступливого та лагідного ставлення" – ч ерез загрозу непередбачуваних дій. За словами Кулеби, саме з такої стратегії Хрущова почалася, наприклад, Карибська криза.

"Але я б зараз не заглиблювався в мотивацію Росії, тому що ми не можемо насправді залізти їм в мозок і достеменно побачити там детальний план дій", – зазначив дипломат.

Коротко про Карибську кризу

Так називають напружене протистояння між Радянським Союзом та США. Воно почалося через те, що на початку 1960-х років СРСР таємно розмістив ядерні ракети на Кубі у жовтні 1962.

у жовтні 1962. У відповідь США вирішили оголосити морську блокаду Куби. Аби не допустити на острів радянські війська та озброєння, американці обшукували усі кораблі, які туди прямували.

Світ перебував на межі масштабного протистояння. Мовилося про безпосередню загрозу початку ядерної війни. Кеннеді та Хрущову вдалося її уникнути фактично в останню мить.

Яку гру намагається вести Росія

Нещодавно у російському МЗС пригрозили масштабним конфліктом в Європі. Все нібито через "втягування України до НАТО".

Кулеба не виключає, що у росіян й взагалі немає плану. Мовляв, там вдаються до хаотичних дій й спостерігають за наслідками. Адже, мають репутацію "поганих хлопців", там розуміють, що втрачати вже й так нічого. Втім, у Кремлі все ще хвилюються за репутацію стабільного постачальника енергоресурсів до країн ЄС.

А в усьому іншому вони цілком можуть діяти опортуністично (безпринципово – 24 канал). Це таке тестування, провокування Заходу, це їхня гра,

– переконаний дипломат.

Міністр закордонних справ закликав менше думати про мотивацію держави-агресорки. Натомість, за його словами, варто більше турбуватися про дії України та скоординованість кроків з міжнародними партнерами.

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