Чоловік, який влаштував стрілянину у Дрездені та вбив власну матір, помер після затримання

У Дрездені правоохоронці затримали зловмисника, який влаштував стрілянину та взяв заручників. Згодом він помер від отриманих під час затримання травм.

Чоловік зазнав поранень під час перестрілки зі спецназом. Поранення виявилися смертельними.

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Зловмисник вбив власну матір

Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що зловмисник міг вбити власну матір. 40-річний чоловік застрелив свою 62-річну маму у своїй квартирі, після чого увірвався в будівлю радіостанції в центрі Дрездена і відкрив вогонь там. Після того, як люди викликали поліцію, чоловік сховався у ТЦ Altmarktgalerie.



Будинок, в якому чоловік вбив власну матір / Фото xcitepress

У торговельному центрі зловмисник взяв у заручники жінку та дитину. На місце прибули спецпризначенці, які змогли затримати чоловіка, але під час цього він зазнав серйозних поранень.

Варто відзначити, що напередодні речник поліції Томас Гайтнер заявляв, що чоловік поводився, як психічно хворий. Тому правоохоронці вирішили залучити відповідних фахівців, аби ті переконали нападника добровільно здатися. Вочевидь, чоловік не захотів здатися правоохоронцям.

Смерть зловмисника підтвердив і міністр внутрішніх справ Саксонії Армін Шустер, заявивши про 2 загиблих у Дрездені. Прессекретарка міністра уточнила, що мова йде про зловмисника і його матір.

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