Інцидент трапився в ТЦ Altmarktgalerie, що у центрі німецького міста. Під час затримання нападника вдалося звільнили 2 людей.

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Нападник міг вбити власну матір

Раніше ЗМІ писали, що 40-річний чоловік застрелив 70-річну жінку. У поліції уточнили, що насправді жінці було 62 роки. Ймовірно, вона є матір'ю нападника.

Речник поліції Томас Гайтнер заявив, що чоловік поводився, як психічно хворий. Тому правоохоронці вирішили залучити відповідних фахівців, аби ті переконали нападника добровільно здатися.