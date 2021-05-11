Стрілянина в Казані: з'явилися фото, відео та записи розмов дітей, які були у школі

Уранці 11 травня у російській Казані 19-річний хлопець влаштував стрілянину у школі. У результаті загинули 10 людей. У мережі оприлюднили фото, відео того, як учні ховаються у приміщенні школи, а також аудіозапис школярки.

Під час нападу на школу озброєного хлопця у приміщенні перебували учні. Їм довелося ховатися від нападника.

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Школярі ховалися від стрілка

У мережі опублікували фото, відео та голосові повідомлення від дітей, які перебували в школі під час нападу на неї. На відео помітно, що діти сидять на підлозі під стінами у приміщенні одного із класів. Вони пошепки говорять кілька слів, боячись, що нападник почує їх.

Крім того, одна із школярок записала аудіозапис.

Ми закрилися в кабінетах і сидимо під партою,

– сказала вона тремтячим голосом.

Після її слів на задньому фоні було чутно звуки пострілів.

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