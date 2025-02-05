У метро Брюсселя сталася стрілянина: злочинців шукають у тунелях метрополітену
У метро Брюсселя у середу, 5 лютого, виникли перебої у роботі через надзвичайну ситуацію. Там сталася стрілянина.
Після цього поліція розпочала масштабні пошуки злочинців у тунелях метрополітену. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Politico.
Дивіться також Стрілянина у шведській школі: багато загиблих
Зупинено роботу кілької станції метро Брюсселя
Стрілянина сталася біля станції "Клемансо" в Андерлехті.
Співробітники метро розповіли, що довелося перервати роботу двох гілок метрополітену між станціями біля Європейського парламенту та в Андерлехті.
Також перебої були у функціонуванні трамвайних ліній.
Три станції були повністю закриті поліцією – "Брюссель Міді", "Делакруа" і "Клемансо".
Повідомлялося, що підозрювані можуть перебувати в тунелях метро. Це зафіксували камери спостереження.
Місцева поліція розповіла, що, на щастя, постраждалих унаслідок стрілянини немає.
А влада мешканцям та гостям Брюсселя для пересуванння містом порекомендувала скористатися альтернативними засобами транспорту. Зокрема, "використовувати лінії метро 1 і 5, а також інші автобусні та трамвайні лінії".