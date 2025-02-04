Про це розповідає 24 Канал з посиланням на SVT. За словами голови поліцейського округу Еребру Роберто Ейда Фореста, правоохоронці встановлюють особи загиблих, однак поки не розголошують інформацію про них.

Читайте також У Парижі охоронці вокзалу відкрили вогонь по чоловіку, який малював свастику

Кривава атака в школі Швеції

Серед загиблих є імовірний нападник, який раніше не потрапляв у поле зору поліції.

Поліція отримала перші повідомлення про стрілянину у вівторок, 4 лютого, незабаром після 13:30. Очевидці розповіли, що у приміщенні школи відбувається насильство з можливими смертельними наслідками.

За попередніми даними, унаслідок атаки поранення отримали щонайменше п’ятеро людей, зокрема співробітники правоохоронних органів.

Шведські ЗМІ також повідомляють, що нападник, ймовірно, застрелився сам. Водночас поліція не виключає, що до стрілянини могли бути причетні кілька людей, хоча основний стрілок діяв самостійно.

Наразі поліція розслідує справу як замах на вбивство, підпал і злочин із застосуванням зброї. Жителів району Вестхага, де сталася стрілянина, закликали не виходити на вулицю.