Стрілянина з "працівником ТЦК" на складах у Щасливому: у поліції прокоментували

У п'ятницю, 15 листопада, у мережі пошили відео на якому буцімто "працівник ТЦК" стріляє у людину на складах у Київській області. У поліції повідомили, що перевіряють інцидент.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київської області.

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Стрілянина на складах у Щасливому

Правоохоронці повідомили, що під час моніторингу соцмереж виявили відео, на якому чоловік у формі стріляв у громадянина.

Правоохоронці встановлюють обставини даної події. На місці події працюють працівники слідчо-оперативної групи. Потерпілих немає,

– пишуть у поліції.

Попередньо відомо, що постріли здійснив представник Добровольче формування територіальної громади (ДФТГ). Тобто, це, скоріше за все, не працівник ТЦК, як стверджували місцеві-телеграм канали.

На даний час правоохоронці Бориспільського управління поліції проводять перевірку вказаного факту. Правову кваліфікацію події буде надано згодом.

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До слова, кілька днів тому у мережі написали про вибух у відділенні поліції Дарницького району Києва. Однак виявилося, що інформація не відповідає дійсності – інцидент трапився поблизу. Відомо, що постраждалих унаслідок вибуху немає.