Виявилося, що чоловік здійснив кілька пострілів у повітря з шумового пістолета. Його затримали правоохоронці, повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне і коментар речниці Нацполіції у Закарпатській області Ганна Дан.

Дивіться також Працівник ТЦК у Києві, який намагався скоїти самогубство, помер у лікарні, – ЗМІ

Розгнівався, бо не хотіли мобілізувати

Відомо, що окрім стрілянини, затриманий спробував проникнути у будівлю ТЦК. У поліції уточнили, що внаслідок події травмованих немає, а стрільця притягнули до адміністративної відповідальності за фактом дрібного хуліганства.

За даними ЗМІ, затриманий – колишній військовий, який звільнився із ЗСУ за станом здоров'я. Чоловік стріляв, бо розізлився, що його не хочуть мобілізувати.

До слова, у Запоріжжі стався конфлікт між місцевим жителем та представниками ТЦК, під час якого працівник ТЦК вистрілив у повітря.