Він влаштував суперечку та покликав пересічних громадян, які накинулись на військовослужбовців ТЦК та СП, внаслідок цього один з працівників вистрілив у повітря. У Запорізькому обласному ТЦК та СП вже відреагували на інцидент.

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У Запоріжжі працівник ТЦК здійснив постріл у повітря

Напередодні, 19 жовтня, в Комунарському районі між військовослужбовцями ТЦК та СП, які спільно з правоохоронцями проводили заходи оповіщення, та мешканцем Запоріжжя сталася конфліктна ситуація, під час якої військовослужбовець вистрілив у повітря.

Як розповіли у Запорізькому ОТЦК та СП, військові звернулись до чоловіка з проханням надати для перевірки військово-обліковий документ. Він його не мав, тому чоловіку запропонували добровільно приїхати до РТЦК для уточнення даних.

Чоловік замість виконання законної вимоги, згідно з оприлюдненою інформацією, розпочав нецензурну лайку, принижуючи честь та гідність військовослужбовців, після чого почав кликати перехожих на допомогу, які вирішили підтримати його.

Звісно, знайшлись бажаючи допомогти. Кілька чоловіків спробували застосувати фізичну силу до військовослужбовця. Після чого військовий в цілях самооборони попередив про здійснення їм пострілу та зробив постріл вгору з небойової особистої зброї, дотримуючись всіх заходів безпеки передбачених у цих випадках,

– йдеться у повідомленні.

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Там додали, що наразі призначено службове розслідування, проводяться слідчі дії, а також нагадали, що згідно з постановою Кабміну військово-облікові документи у громадян можуть перевіряти на вулиці, у громадських місцях, за місцем проживання чи роботи.