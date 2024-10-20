Он устроил спор и позвал рядовых граждан, которые набросились на военнослужащих ТЦК и СП, в результате этого один из работников выстрелил в воздух. В Запорожском областном ТЦК и СП уже отреагировали на инцидент.

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В Запорожье работник ТЦК произвел выстрел в воздух

Накануне, 19 октября, в Коммунарском районе между военнослужащими ТЦК и СП, которые совместно с правоохранителями проводили мероприятия оповещения, и жителем Запорожья произошла конфликтная ситуация, во время которой военнослужащий выстрелил в воздух.

Как рассказали в Запорожском ОТЦК и СП, военные обратились к мужчине с просьбой предоставить для проверки военно-учетный документ. Он его не имел, поэтому мужчине предложили добровольно приехать в РТЦК для уточнения данных.

Мужчина вместо выполнения законного требования, согласно обнародованной информации, начал нецензурную брань, унижая честь и достоинство военнослужащих, после чего начал звать прохожих на помощь, которые решили поддержать его.

Конечно, нашлись желающие помочь. Несколько мужчин попытались применить физическую силу к военнослужащему. После чего военный в целях самообороны предупредил об осуществлении им выстрела и сделал выстрел вверх из небоевого личного оружия, соблюдая все меры безопасности предусмотренные в этих случаях,

– говорится в сообщении.

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Там добавили, что сейчас назначено служебное расследование, проводятся следственные действия, а также напомнили, что согласно постановлению Кабмина, военно-учетные документы у граждан могут проверять на улице, в общественных местах, по месту жительства или работы.