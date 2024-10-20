Об этом в комментарии LIGA.net заявила пресс-секретарь Национальной полиции Елена Бережная, подчеркнув, что соответствующие мероприятия проходят постоянно, просто ситуация с концертом получила огласку.

Смотрите также Мобилизация в Украине: когда полиция может доставлять в ТЦК

Как проходят мобилизационные мероприятия

Еще с мая правоохранители вместе с ТЦК и СП участвуют в оповещении военнообязанных, проверяют у них документы, но повестки не вручают. Соответствующие действия осуществляют ежедневно и во всех областях Украины.

В стране продолжается война, и вопрос отдыха, ротаций, отпусков и возможности посещать концерты для действующих военных не менее важен. И напрямую зависит от выполнения мобилизационных мероприятий в государстве,

– заявила пресс-секретарь.

Точных мест для подобных мероприятий не определено, их согласовывают с ТЦК. По ее словам, основном это общественные места, которые посещает большое количество людей. В то же время в компетенции полиции проверка документов граждан.

Как отмечает пресс-секретарь, если же установлено человека, который в соответствии с обращением ТЦК совершил административное правонарушение, например, находится в розыске, полицейский может его задержать и доставить в ТЦК.

Дальнейшая проверка данных воинского учета и принятия решений относятся уже к компетенции ТЦК. Полиция осуществляет мероприятия по розыску и установлению местонахождения лиц, по которым с соответствующим сообщением обратились ТЦК и СП.

"Полиция, по-прежнему, выполняет свои полномочия, закреплены в ч. 3 ст. 38 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" в части доставки военнообязанных в ТЦК и СП по обращению самого ТЦК", – резюмировала она.