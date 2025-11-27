Стрілянина біля Білого дому: під підозрою громадянин Афганістану, інцидент розслідують як теракт

Поліція затримала та ідентифікувала підозрюваного у стрілянині поблизу Білого дому у Вашингтоні. За попередніми даними, це був громадянин Афганістану.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters, CBS News і CNN.

Ким є підозрюваний у стрілянині біля Білого дому?

Американські правоохоронці вважають, що стрілянина у Вашингтоні була "цілеспрямованою засідкою". Підозрюваний у стрілянині вже перебуває під вартою після того, як зазнав вогнепальних поранень під час інциденту.

Міністерство внутрішньої безпеки ідентифікувало чоловіка як громадянина Афганістану Рахмануллу Лаканвала. Наразі мотив стрілянини ще не встановлений. Водночас у мережі з'явилося ймовірне фото підозрюваного чоловіка.



Підозрюваного у стрілянині біля Білого дому ідентифікували як громадянина Афганістану Рахманулла Лаканвала / Фото Clash Report

За даними Міністерства внутрішньої безпеки, Лаканвал прибув до США у 2021 році в межах операції "Порятунок союзників" – програми часів Байдена, спрямованої на надання можливості притулку тисячам афганців, які допомагали США під час війни в Афганістані та боялися помсти з боку сил Талібану, які захопили контроль над їхньою батьківщиною після виведення американських військ.

Міністерство внутрішньої безпеки більше не надало інших деталей імміграційної історії Рахманулли Лаканвала, але чиновник адміністрації Трампа, який побажав залишитися анонімним, сказав, що чоловік подав заявку на притулок у грудні 2024 року.

Цю заявку афганцю схвалили 23 квітня цього року, через три місяці після вступу на посаду президента Дональда Трампа. За словами чиновника, 29-річний Лаканвал, який проживав у штаті Вашингтон, не мав кримінального минулого.

За даними слідства, у середу Лаканвал чекав біля повороту неподалік станції метро Farragut West у північно-західній частині Вашингтона близько 14:15, після чого відкрив вогонь, поціливши в груди, а потім у голову службовиці Національної гвардії. Пізніше він також поранив іншого службовця, після чого інший військовий, що перебував неподалік, нейтралізував нападника.

Якими будуть дії Трампа щодо афганських іммігрантів після стрілянини?

Дональд Трамп, який на момент стрілянини перебував у Вест-Палм-Біч у Флориді, опублікував відеозвернення, назвавши інцидент у Вашингтоні "актом зла, актом ненависті та актом терору". Він заявив, що його адміністрація "перегляне" всіх афганських іммігрантів, які приїхали до США під час президентства Джо Байдена.

Ми не збираємося миритися з подібними зазіханнями на закон і порядок з боку людей, яким взагалі не місце в нашій країні. І ми повинні вжити всіх необхідних заходів для забезпечення висилання будь-якого іноземця з будь-якої країни, який не належить до нашої країни та не приносить користь США,

– сказав Трамп.

Цікаво, що CBS News зазначає, що Трамп виступив після того, як видання ще у вівторок отримало внутрішню службову записку федерального уряду від 21 листопада. У ній ішлося, що адміністрація Трампа доручила імміграційним чиновникам переглянути справи всіх біженців, прийнятих за колишнього президента Джо Байдена.

У службовій записці директор Служби громадянства та імміграції США Джозеф Едлоу доручив посадовим особам агентства розслідувати справи біженців, які в'їхали в Америку в період із 20 січня 2021 року до 20 лютого 2025 року і, можливо, провести з ними повторну співбесіду.

Також пізно ввечері 26 листопада Агентство Служби громадянства та імміграції США оголосило про негайне та безстрокове припинення обробки всіх імміграційних запитів, що стосуються громадян Афганістану до перегляду протоколів безпеки та перевірки.

Що відомо про стрілянину неподалік Білого дому?