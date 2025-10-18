У ніч на 17 жовтня росіяни збили власний літак Су-30СМ над тимчасово окупованим Кримом. Уникнути "дружнього вогню" було складно. Зокрема, на території півострова у ворога розміщено зенітно-ракетих комплексів, локаторів, які затиснуті з двох боків морями.

Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, загалом Крим – це один з найлегших механізмів початку звільнення українських територій.

"Крим – це один з найлегших механізмів початку звільнення наших територій. Тому що немає де розвернутися. З двох боків затиснуті морями. Натикано зенітно-ракетних комплексів, локаторів. ППО з авіацією не розходяться, тому і збивають", – підкреслив він.

Що для ворога означає втрата Су-30СМ?

Роман Світан зазначив, що Су-30 – це один з лінійних хороших російських літаків. На базі Су-27М окупанти розробили Су-30, Су-34, Су-35. У них є приблизно по 100 одиниць кожної з цих машин.

Втрата навіть однієї машини – це для росіян досить серйозний та болючий удар. Вони роблять їх на рік небагато. В основному виготовляють Су-34, бо це бомбардувальник. Тому якщо вони втрачають Су-30 або Су-35, то швидко не відновлюють,

– пояснив військовий експерт.

Росіяни збили свій літак у Криму: що відомо?